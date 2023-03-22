講話太大聲就給他死！彰化慈父被砍頸爆血亡　家屬淚泣發聲明

▲彰化洪男無端遭賴男砍頸亡。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮67歲洪姓男子13日前往一間鐵皮屋拜訪朋友，疑似因為講話的音量太大聲，引起屋內另一名36歲賴姓男子不滿，持西瓜刀朝後頸猛砍慘死，賴男也被羈押，洪男家屬今天發表公開聲明，父親從未與人發生爭吵，與兇嫌也互不認識，卻遭到對方殘忍殺害，對家屬情何以堪。

▲賴姓兇嫌被逮。（圖／ETtoday資料照）

和美鎮頭前里一間鐵皮屋內，租屋客賴男從台中到彰化從事板模工作，洪男平時就會前往鐵皮屋租找老朋友聊天閒話家常。

回到案發當時，洪男13日中午前往鐵皮屋找一名吳姓朋友聊天，賴男在房間內疑似聽到講話聲，就拿出西瓜刀朝他的後頸猛砍，留下一道長10公分、寬2公分的血痕，導致他當場濺血失去呼吸心跳，送醫不治。

令家屬不解的是，老父親平日為人和善，卻莫名遭到賴男持刀砍殺，卻被外界渲染成是「口角」引殺機，而賴男被移送彰化地檢署，面對記者提問「為何殺他」、「有深仇大恨」卻全程不發一語。

由於全案警檢正在偵查中，家屬也在今天發表公開聲明，慈父從不會與人爭吵，希望媒體能協助澄清，以慰死者在天之靈，也能還給家屬一個公道。

▲慈父無端遭賴男砍頸亡，家屬發聲明。（圖／家屬提供）