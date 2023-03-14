快訊／彰化男講話太大聲「遭西瓜刀砍頸」慘死　兇嫌被裁定羈押

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記者唐詠絮、趙蔡州／彰化報導

彰化和美鎮67歲洪姓男子13日前往一間鐵皮屋拜訪朋友，疑似因為講話的音量太大聲，引起屋內另一名36歲賴姓男子不滿，遭賴男拿西瓜刀猛砍後頸慘死。警方趕到後立刻將賴男逮捕，訊後依殺人罪移送法辦，彰化地檢署14日複訊後向法院聲請羈押，彰化地院14日晚間9點裁准羈押。

▲賴男被移送彰化地檢署，全程不發一語。（圖／記者唐詠絮翻攝）



事件發生在和美鎮頭前里一間鐵皮屋，陳姓屋主在鐵皮屋內隔了30多間雅房，以每月約3千元出租，目前大約住有20人，其中也包含外籍移工，而賴男是台中人，半年前搬到彰化從事板模工作，而洪男曾經擔任宮廟主委，平時就會前往租屋處找老朋友聊天。

洪男13日中午前往鐵皮屋找一名吳姓朋友聊天，賴男在房間內聽到2人大聲講話，頓時覺得2人鄙視、輕視的意味濃厚，就拿出西瓜刀朝他的後頸猛砍，留下一道長10公分、寬2公分的血痕，導致他當場濺血失去呼吸心跳，送醫不治。

警方趕到後，在鐵皮屋附近逮捕到賴男，賴男偵訊時坦承殺人，訊後依殺人罪移送法辦。彰化地檢署14日複訊後向法院聲請羈押，彰化地院14日晚間9點裁准羈押。

▼洪男疑似聊天太大聲，遭賴男砍頸殺害。（圖／記者唐詠絮翻攝）