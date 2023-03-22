桃園婦幼局何時成立？市議員張碩芳關切　張善政給答案

▲桃園婦幼局何時成立？市議員張碩芳關切。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政於去年1126競選市長時，提出成立婦幼局政見，何時兌現？受到各界關注。市議員張碩芳22日於市議會進行市長張善政施政報告中，提出質詢。張善政表示，市府婦幼局的成立，預計於明年1月1日，目前已積極籌備並開過一次籌備會，相關的權責單位包括社會局、教育局…等局處將予以整合，落實婦女及兒少照顧權益。

▲大通膨時代，張碩芳關心桃園市國中小免費營養午餐品質。（圖／擷取自市議會網站）

張碩芳也針對桃園市國中小免費營養午餐、兒童急診專責醫院等議題提出質詢表示，日前她及服務處團隊於2月份，親自走訪及探查桃園市轄內的國中小學，請相關單位注重品質，及團膳的衛生，也發現目前最大的問題就是現今大通膨時代，蛋價上漲要求市府是否有補助方案，而這也是現在學生家長們非常關注的政策，期市府要關心學生的營養補充。

張碩芳並表示，全國重度級急救責任醫院與兒童醫院急診，桃園市僅有林口長庚紀念醫院及衛生福利部桃園醫院設置，其他區也沒有，希望市府注重兒童急診並與中央溝通，讓桃園市能有更多兒童急診專責醫院，讓桃園能成為婦幼友善城市。