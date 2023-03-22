桃園議員要求減量「剪綵活動」　蘇俊賓承諾：至少減3成

▲鄭文燦主政工務局8年306場活動，凌濤要求減量「做好工程品質」。（圖／凌濤服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政先前點名前朝市府主政期間，有局處8年內就辦了306場活動，對此，市議員凌濤22日於市議會質詢時，要求市府團隊承諾相關局處剪綵活動會減量。副市長蘇俊賓回應，工務單位最重要的就是做好工程品質而非把活動做好，未來，減量3成以上絕對沒有問題。

桃園市議會今天進行市長施政報告，市議員凌濤質詢時也點名前市長鄭文燦幾乎把工務局當作活動局，甚至疲勞動員工程人員到現場參加剪綵，儼然是桃園公共工程產生問題的最大原因，要求張善政市府團隊做出減量承諾。

對此，接受質詢的副市長蘇俊賓回應，市長張善政多次在會議上提到，不管是預算或是人力資源都很稀缺，需要用在刀口上，「因此，我們的工務單位最重要的就是做好工程品質而非把活動做好。」

蘇俊賓表示，讓工務局回歸工務局的業務是新團隊的明確方向，絕對會努力做到，「該去的（工程剪綵）要去，但總量絕對沒那麼多，因此我認為減量3成以上，是絕對沒有問題。」

凌濤則回應，希望工務局利用這樣的機會好好盤點，包括之前提及的毛胚屋狀況，將工程導回正向，讓過去8年非常疲累的工程人員回歸專業，不要如此高度流動、疲乏動員辦活動，才是桃園市政府面對外來發展最重要之道。