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美福大火案撤罰　桃園2議員議堂開箱「大秘寶」要求化驗

▲美福大火撤罸，牛煦庭、錢龍議堂開箱「大秘寶」要求清查

▲美福大火撤罰，牛煦庭、錢龍議堂開箱「大秘寶」要求清查。（圖／牛煦庭服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美福大火案撤罰，引發藍綠人士熱議！國民黨籍桃園市議員錢龍、牛煦庭、22日藉由市議會市長張善政施政報告中，針對美福大火後續處理措施提出聯合質詢。並當場送出現場蒐集的廢棄物，要求環保局協助化驗，讓市民知道廢棄物是否有害。

▲美福大火撤罸，牛煦庭、錢龍議堂開箱「大秘寶」要求清查

▲牛煦庭開箱「大秘寶」，要求環保局協助化驗。（圖／牛煦庭服務處提供）

錢龍要求桃園市府針對美福案成立專案小組，針對過去公害調處、環境檢測的缺漏，徹底「解密」並提出檢討改善方案，並強調針對法規缺漏，應有具體說明與修正方向。錢龍說，前朝鄭文燦市長、環保局長，總以開罰搪塞市民的疑慮，公害調處，也僅交由蘆竹區公所，要求新市府提升層級，堅決反對虛應故事。

牛煦庭表示，美福大火、人民火大，最近得知裁罰撤銷的真相更是難以接受，鄭文燦市府若是知道法規不完備，還用裁罰平息民怨，那就是標準的知法玩法；若是法能裁罰，但蒐證不足，那就是行政怠惰。但爛攤子還是要收，牛請教市政府對於同樣重大公害事件的處置方式？

牛煦庭、錢龍也當場開箱「大秘寶」，拿出一包當初未清運的廢棄物，現場要求環保局協助化驗。牛表示自救會成員早在去年5月，就蒐集了尚未清運完畢的災後廢棄物，他們擔心燒電線、燒泡棉、燒塑膠包裝的餘燼，恐會有有毒物質殘留。張善政市長當場允諾協助清查，並指示環保局成立專案小組，協助釐清真相、提出改善方案，避免公害再次發生。

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