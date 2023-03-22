文總「城南有意思」6周年！親子共遊「城南任意門」特展開跑

▲文化總會「城南有意思」6周年，「城南任意門」特展3月22日～4月23日開跑。（圖／文化總會，下同）

記者林育綾／台北報導

文化總會「城南有意思」生活節邁入第6年，串聯台北城南地區公私場館、店家、里民響應，成為具代表的生活節品牌，今年將於4月1日～2日登場，帶來趣味市集、節目、城市散步、沈浸式劇場等，還有穿越回民國30年代的百人「劇本殺」推理遊戲；文總空間也同步舉辦「城南任意門」展覽，適合親子同遊。

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▲「城南有意思」成為具代表的生活節品牌、親子同遊去處。（圖／文化總會）



文總副會長鄭麗君表示，她是土生土長台北人，求學生涯與第一份工作都在城南，對這裡很有感情，至今仍常去台北植物園散步。她相信一座城市面貌是由時代形塑，每個人的生命故事也重新定義了城市，「城南有意思」已成為一個文化行動，透過大家的共創，召喚城南的文化力量，也形塑台北。

鄭麗君也一一細數今年各項活動，最特別的是小孩都會唱的《春天佇佗位》要做成音樂劇獻給大家，以及「嘉義縣地方創生-山海嘉義」成果展。

▲城南任意門特展，展期為3月22日至4月23日。

文總秘書長李厚慶表示，城南有意思邁入6周年有「4個第一」，第一次邀請嘉義縣政府率8個地方創生團隊，舉辦「嘉義縣地方創生-山海嘉義」成果展，呼應「城南有意思」串聯社區的精神，向民眾分享台灣地方創生豐碩的成果。

同時也是第一次與人本教育基金會合作，把文總後巷變成孩子寓教於樂的遊戲場；另外第一次打開文總地下室，讓民眾一覽藏身文總的「神秘地下空間」。最後由經典台語兒歌重新編曲的台語親子音樂劇《春天佇佗位》，將在「城南有意思」第一次演出，盼這場盛事帶給大家一個愉快的兒童節連假。

李厚慶說明，文總自2018年起，以城南地區為核心、跨世代藝術文化為主軸，首創「城南有意思」。藉由不同的主題，搭配兒童節連假，透過多樣化的活動，整合區域中公、私單位、店家及社區里民等，連結成一個文化共同體，探索城南歷史的軌跡，並活化街廓的人文藝術，首次舉辦就造成熱烈迴響，並榮獲2018年「金點設計獎」的整合設計獎-專業策展組之獎項。

▲城南任意門特展，現場提供孩子繪本閱讀的空間。

4月1至2日的城南有意思生活節活動，包括「城南童樂會」、「城南散散步」百年樹人成人散步路線、職人拼圖搜查線的兒童闖關；「城南玩玩劇」台語親子音樂劇《春天佇佗位》、春日晒書市集、春日好好市集、城南大推理、司法沉浸式劇場等活動。而「城南任意門」展期為3月22日～4月23日（周一休館），每日10至17時展出（4/1~2延長至18時）。

除了精彩豐富的活動與市集，這屆城南有意思的宣傳影片，文總邀來本身也是城南人的演員連俞涵，擔任「一日導遊」，引領觀眾跟隨她的腳步，在城南周遭走訪台北植物園、二二八國家紀念館、司法院、北師實驗藝廊、台灣菸酒公司等場館，還有眾多魅力小店，帶領觀眾感受城南的恬靜與魅力。

▼影／連俞涵擔任一日導遊，推廣「城南有意思」活動。

