文總除夕節目《WE ARE》好評！網讚：沒有尬聊環節、60年來最優

▲文化總會首度推出《WE ARE我們的除夕夜》春節特別節目，大獲好評。（圖／文化總會）

記者林育綾／台北報導

今年春節長假，文化總會首度推出《WE ARE我們的除夕夜》春節特別節目，找回許多已經很少看特別節目的收視群，也在藝文界、設計圈、媒體界引發好評；網路更有許多民眾留言，「不需要迷信大咖，讓有才華的人有表演平台，尊重自由創作才能成就偉大藝術」，甚至有人讚是60年來最優質的節目，希望以後年年都有！

《WE ARE》節目邀集高規格製作團隊，還有橫跨流行與古典音樂、舞蹈、馬戲、韻律體操、多元族群、網路創作者、日本京都橘高校吹奏樂部等，約30組演出團隊的盛大陣容，跨界共演並推出全新內容。

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文總表示，製播《WE ARE》是為了打造全新、最大的舞台，讓觀眾能夠觀賞屬於我們的除夕節目，並且讓更多國人在相聚團員的時間，可以看見台灣許多有生命力及傑出的文化工作者的演出。

▲《WE ARE我們的除夕夜》節目播出後，在各界好評不斷。（圖／文化總會）

節目播出後，在各界好評不斷，像是公廣集團董事長胡元輝就在臉書上PO文指出，國人終於有機會欣賞到一個不一樣的、高品質的除夕夜特別節目，除了感動於演出者的精湛才藝之外，更為台灣這塊土地富含文化底蘊的表演藝術感到自傲。知名設計師聶永真則在臉書上提到，「除夕終於有更多樣的精緻的選擇！」設計師陳聖智也表示，《WE ARE》把除夕夜節目帶到另一個台灣從未見到的層次，是個深具台灣精神的除夕節目。

知名旅行觀察家游智維也在臉書上提到，無論是跨年還是除夕，可惜在多數人關注並參與的夜晚，總是只能看著多數歌手趕場演出或乏善可成的特別節目，太高興台灣終於有《WE ARE》這麼高水準的除夕夜特別節目，希望往後每年都持續製播，變成除夕夜特別節目的代表。作家、主持人陳夏民也貼文指出，《WE ARE》真的青春洋溢，讓人想起過往的熱血，擺脫往年農曆年特別節目的窠臼，帶來那麼時尚而且適合全家觀賞的節目。

▲甚至有網友讚「60歲的我這輩子看過最優質的除夕特別節目。」（圖／文化總會）

文總YouTube頻道的播出，已吸引約25萬民眾觀賞，許多民眾湧入留言，有人直呼，「60歲的我這輩子看過最優質的除夕特別節目，好感動，展現台灣多元文化之美，這才是台灣味除夕節目，別再為了請大咖少了多元的台灣音樂。」也有人說，「已經好多年沒有看除夕節目，今年終於有個讓我從頭看到完的除夕節目了，希望之後每年也都能繼續看到這麼優質的除夕節目。」

還有網友留言指出，「過年節目很少以年輕人為主，這次文總讓年輕人站上過年舞台，真的是創舉，希望今年開始，年年都有。」也有人讚賞節目充分展現了台灣各界文化的美好，為除夕夜特別節目立下標竿，希望未來也能陪大家度過每一年。

也有人讚，「沒有硬要尬聊的環節，是有史以來看過最好看的除夕節目」、「不需要迷信大咖，尊重自由創作才能成就偉大藝術」、「給在地的年輕人、藝術家舞臺伸展、茁壯。希望每年都能有這樣的除夕夜」、「謝謝文總，給我們這麼多精彩的節目。新的一年儘管仍有許多挑戰，但好像又找到要堅持下去的動力了！台灣加油！」

文總首度製播除夕特別節目《WE ARE》已於春節期間首播及重播，國際影音串流平台Taiwan Plus同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；文總官方YouTube、Facebook亦可在一年內重複收看。

▲文化總會首度推出《WE ARE我們的除夕夜》春節特別節目大獲好評，網友許願「希望年年都有」。（圖／文化總會）