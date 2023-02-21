文總「城南有意思」活動釋出　經典兒歌改編音樂劇於城南首演

▲文化總會釋出今年首波活動宣傳－城南玩玩劇《春天佇佗位》，是一齣台灣囡仔歌延伸製作的親子音樂劇。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

「城南有意思」邁入第6年，搭配21日國際母語日，文化總會釋出今年首波活動宣傳－城南玩玩劇《春天佇佗位》，是一齣台灣囡仔歌延伸製作的親子音樂劇。文化總會秘書長李厚慶表示，上一代留下《天黑黑》、《西北雨》、《點仔膠》等經典，2006年這首《春天佇佗位》誕生，彌補了台灣囡仔歌的世代斷層，成為陪伴2000年世代長大的新經典，盼本次活動不僅帶給孩子歡樂、童趣的春天，也要陪他們用多元的語言，唱出屬於台灣囡仔的歌。

李厚慶表示，許多童謠流傳已久，是親子的共同記憶，過去文化總會搭配兒童節假期，曾在「城南有意思」舉辦童謠特展，聽聞傳唱17載的《春天佇佗位》，不僅延伸出繪本，還將製作成親子音樂劇，他便邀約詞曲創作人黃靜雅老師、編曲人謝漢揚老師與朱約信老師等人一同合作，全新改編專輯中的十首歌曲，推出親子音樂劇，並在「城南有意思」活動中首演，也讓母語傳承持續扎根。

李厚慶表示，母語的傳承很重要，母語是根，也是世代之間的橋樑，兒歌簡單、琅琅上口，能讓新世代自然學習，是小朋友們認識世界的途徑之一。

李厚慶指出，《春天佇佗位》台語音樂劇將於2023年4月1日至4月2日於國立台灣藝術教育館-南海劇場演出，一共4場次，早鳥票享有6折優惠，現已開放預購，優惠價從即日起到2023年3月1日中午12:00截止；3月1日中午12:00起則正式開放一般售票，更多購票資訊請鎖定文化總會與森林劇落的臉書粉絲專頁。誠摯邀請大小朋友們，「咱鬥陣來唱歌，鬥陣來讀繪本，鬥陣來聽故事，鬥陣來去揣春天！」

▲▼文化總會釋出今年首波活動宣傳－城南玩玩劇《春天佇佗位》，是一齣台灣囡仔歌延伸製作的親子音樂劇。。（圖／文總提供）