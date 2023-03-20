郵差連「不存在的地址」也能找到！《匠人魂》紀錄送信人精神

▲文化總會最新一集《匠人魂》影片「送信人」，以中華郵政郵務稽查戴臣佑為主角，紀錄郵差不畏晴雨、使命必達的精神。（圖／文化總會，下同）

記者林育綾／綜合報導

文化總會在今（3/20）郵政日推出最新一集《匠人魂》，以客庄新竹湖口郵局的送信人戴臣佑為主角，紀錄送信工作的辛苦。包括曾經在下班後背地圖到半夜，還常接到「不存在的地址」信件，努力的為寄信人找到；以及不分晴雨、冒著交通潛在風險送信，使命必達。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲穿梭在大街小巷的綠衣郵差，是每個台灣人的記憶。

自1888年劉銘傳發布「台灣郵政條款」，郵政系統迄今已跨越三世紀，至今仍然肩負資訊傳遞的重責，每位台灣人的日常生活少不了接觸郵政往來。文化總會最新一集《匠人魂》影片「送信人」，談的是每個台灣人記憶中，穿梭在大街小巷的綠衣郵差，他們不分晴雨、不怕狗追，負載4、50公斤的郵件，打檔桿一踩便隨著引擎聲遠颺，行向每一個郵件的目的地。

戴臣佑從1984年開始擔任郵差，初期每天下班還花很多時間背地圖，背到半夜。當時工作量也很大，每天有排不完、送不完的信；如今雖然平信減少，但掛號、快捷的量大幅提升，行政上的時間也耗費許多。還有前幾年的口罩、快篩劑，由郵差配送最精準。

▲戴臣佑從事郵務工作30多年。

然而這份工作也承擔極大的天候考驗、交通風險，他曾在寒流時凍到雙手紅腫，但無法戴上防寒手套，因為戴了無法抓信。還有一次送快捷途中車禍，他飛過分隔島，顱內出血、頸椎裂傷、肝臟撕裂傷、肋骨斷三根，醫生說要休息2年，但他只休息5個月又繼續工作，昏迷時還掛念著快捷，大家都說他是怪胎。

▲戴臣佑成為同事口中能「死信活投」的傳奇人物。



另外，台灣的地址因整編重劃，導致許多地址滅失，這種「不存在的地址」信件多不勝數，就像《海角七號》那7封遲到的情書。戴臣佑也曾憑藉自己對當地的了解與人脈，將收件地址不存在的郵件成功送達。

他描述，在去年8月時，湖口郵局收到一封限掛信，信上加註「此乃40年前的地址」。他花了3天探詢街坊、鄰長及同姓居民，終於找到遷居的收件者，成功寄出這封來自花蓮吉安的尋人信件，重新牽起一段在金門的同袍情緣。他也成了同事們口中「死信活投」的傳奇人物。

▲他送信送成了熟面孔，也經常透過送信照顧鄉親。

送信人不只橋接了人與人的交流，也在往復間與地方建立關係，在影片中也能看見，戴臣佑以一口流利的客語，照顧客庄的鄉親。送信送成了熟面孔，鄉親總喊戴臣佑「提批的（the̍h phue—ê）」、「小黑」，隨著信件包裹一件件減少，取而代之的是收件者分享的蔬果或魚鮮。

▲郵差的工作具有「匠人魂」的精神。

戴臣佑說，「郵差是蠻平等的工作，對於大眾是蠻平等的，不分貴賤、不分種族」，他透過收發單位，將信件送進少年監獄；他努力辨識收件資訊，為移工投遞越洋包裹。30餘年的郵務生涯，不負所託、使命必達，為人們捎來各種信息與念想，也以郵差之姿深深根植於自己生長的家鄉。

文總表示，匠人魂「送信人」感謝文化部、中華郵政、外交部、華南銀行、中華電信等單位的支持與協助，影片即日起可於文化總會的facebook、YouTube頻道觀賞。

▼影／文化總會最新一集《匠人魂》影片「送信人」：

