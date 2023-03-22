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大支主持饒舌節目《校長兼撞鐘》上線！揭開歌手內心世界

▲▼文化總會與人人有功練音樂工作室、臺灣證券交易所，共同推出全新饒舌網路節目《校長兼撞鐘》，由饒舌歌手大支主持。（圖／文總提供）

▲文化總會與人人有功練音樂工作室、臺灣證券交易所，共同推出全新饒舌網路節目《校長兼撞鐘》，由饒舌歌手大支主持。（圖／文總提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會與人人有功練音樂工作室、臺灣證券交易所，共同推出全新饒舌網路節目《校長兼撞鐘》，由多次獲金曲獎、金音獎的知名饒舌歌手大支主持，將於3月29日晚間9點於「人人有功練」YouTube頻道正式上線，邀請各方優秀台灣饒舌新星暢談創作，一窺饒舌歌手不為人知的內心世界。

大支表示，有鑒於饒舌文化從原本的非主流文化成為顯學，更在全球串流超越搖滾，成為最多串流的音樂類種，成為全球一股不可忽視的力量。加上2021以及2023台灣嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》的推波助瀾，許多才華洋溢的歌手漸漸受到矚目，催生了眾多默默耕耘的創作者，台灣年輕世代的饒舌風可說是音樂潮流趨勢。

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大支說，《校長兼撞鐘》希望接續大嘻哈節目的尾聲，除了創作以外，也邀請台灣饒舌新星分享心境、掙扎等等，揭露他們的內心世界。

談及節目的初衷，大支說，除了多一個平台可延續台饒討論熱度，另一方面也因台灣多數演出機會還是以線上主流歌手居多，新興饒舌歌手仍陷於演出量不足的困境。因此在線上節目外，也會搭配實體活動，為台灣饒舌新星創造演出機會。

大支期望，歌手們在台灣這塊土地上若能得到更多機會與支持，創作時自然能突破自我限制，對饒舌歌手、台灣饒舌界、整個音樂產業，將會是一大利多，相信在各方的合作努力之下，接下來會有升級版的2.0台灣饒舌。

《校長兼撞鐘》將於3月29日週三晚上9點，於「人人有功練」YouTube頻道首播，每週三晚間9點上線最新集數，預計播出16集。

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