連俞涵當一日導遊推「城南有意思」　市集、沈浸式體驗4／1開跑

▲連俞涵當一日導遊推「城南有意思」，活動將於4月1日～2日在文化總會周邊（牯嶺街、南海學園）舉辦。（圖／翻攝自文化總會影片）

記者林育綾／台北報導

文化總會舉辦「城南有意思」邁入第6年，透過城南地區公私場館、店家、里民的串聯響應，成為每年春天台北城南最具代表性的生活節品牌。今（16）日文化總會釋出活動宣傳影片，由「城南女兒」連俞涵擔任一日導遊，帶鏡頭前的觀眾走跳周遭重要文化場館與生活小店。活動將於4月1日～2日在牯嶺街、南海學園舉辦，邀民眾探索在地美好。

「城南有意思」宣傳影片在都市之肺「台北植物園」開場，鏡頭跟著連俞涵的腳步，周遊二二八國家紀念館、司法院、北師實驗藝廊、台灣菸酒公司等場館，也不忘走進城南眾多魅力小店，吃美食、踩店，小巷中還能遇見可愛的街貓，帶領觀眾感受城南的恬靜與魅力。

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文總秘書長李厚慶表示，廣告背景音樂選用台灣在地獨立樂團「淺堤」的台語歌曲《魯冰花》，盼他們溫暖的嗓音陪伴觀眾遊城南。連俞涵表示，她很喜歡城南區，因為有許多古蹟和老屋，也有植物園，能與這區的風景一起，伴隨著好天氣散步走走，非常開心。

▲鏡頭跟著連俞涵的腳步，周遊台北城南多處魅力點。（圖／翻攝自文化總會影片）

李厚慶也說，文總自2018年起以城南地區為核心，首創「城南有意思」活動，藉由不同的主題，搭配兒童節連假，不僅讓更多人認識城南，也是社區聯繫和整合的重要平台，首次舉辦就造成熱烈迴響，並榮獲2018年「金點設計獎」的整合設計獎-專業策展組之獎項，邀請大家今年繼續到城南逛市集、聽音樂、看劇，體驗城南之美。

「城南有意思」將於4月1日～2日在文化總會周邊（牯嶺街、南海學園）舉辦，有市集、沈浸式體驗、遊戲、音樂劇、走讀等，透過活動內容，讓民眾可以更加認識台北城南的文化及歷史。

▼影／連俞涵擔任一日導遊，推廣「城南有意思」活動。

