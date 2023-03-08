新郎不是我！相戀8年女友嫁別人　男扮「忍者龜」含淚出席婚禮

▲男子裝扮成忍者龜出席前女友的婚禮。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名28歲男子與女友相戀8年後分手，在她出嫁這天，他打扮成「忍者龜」的樣子，現身前女友的婚禮獻上祝福。這段抖音影片引發熱議，觀看次數迄今已超過90萬人次。

星洲網報導，28歲男子阿末達羅比是一名攝影師，早在2015年就和前女友相戀，直到去年才結束這段長達8年的愛情，怎知命運弄人，前女友就這樣嫁給另一個人。他在收到前女友的邀請後，決定出席她的婚禮，但也選擇裝扮成忍者龜，隱藏身分。

「在婚禮前2、3天，我一直想著該如何出席她的婚禮」，阿末達羅比透露，他深知當下會有情緒，並不會在現場待太久，最終決定花費50令吉（約新台幣360元）租下忍者龜的服裝，一開始要穿上這套衣服時，還是感到緊張尷尬。

阿末達羅比說，到了婚禮現場後，並沒有人知道他的身分，直到前女友的朋友注意到他，他起初搖頭否認，直到最後才承認是新娘的前男友。在返家之前，他也和新娘、新郎合照，「他們的表現很自然，因為他們根本不知道婚禮上的忍者龜就是我」。

新娘事後才知道一切實情。阿末達羅比解釋，打扮成忍者龜並不是想要搞破壞，只是因為收到邀請才去給予祝福，至於在抖音分享這段影片，僅是為了留作紀念。