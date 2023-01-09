　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文總曝《WE ARE》開場影片　Tizzy Bac驚喜暖獻聲

▲▼高雄樹德家商學生獻舞。（圖／《WE ARE》我們的除夕夜）

▲高雄樹德家商學生獻舞。（圖／《WE ARE》我們的除夕夜，下同）

生活中心／綜合報導

文化總會首次推出「WE ARE我們的除夕夜」過年特別節目，邀請近三十組表演團體、一千多位學生共同演出，今（9）日文總特別釋出開場影片片段，讓民眾能在除夕夜前搶先觀賞，片中藉由各行各業的民眾一起向前跑的畫面、樹德家商學生們精采的街舞演出，傳遞一起邁向新年的意象，完整內容將於1月21日節目首播時作為開場影片，敬請觀眾準時收看。

《WE ARE》開場影片「On The Way」，以「感動時刻」為主軸，邀請民眾一起喚起心中最初的感動，在農曆年的最後一天，一起回想過去這一年令人動容的生活片刻，並藉由學生、警察、棒球員、馬拉松選手等一起向前跑的畫面，傳遞出在前進的路上，「我們」將會一直陪著你的概念，也期許大家在新的一年，將所有不開心的事情拋到腦後，一起向前邁進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄樹德家商學生獻舞。（圖／《WE ARE》我們的除夕夜）

文總表示，《WE ARE》開場影片除了使用樂團Tizzy Bac溫暖獻唱的歌曲〈吹動生命的風〉作為配樂外，也請到高雄私立樹德高級家事商業職業學校的學生特別演出，此次樹德家商特別為《WE ARE》編舞，透過不同的隊形排列，將「我們」的概念凝聚、堆疊起來，也搭配簡潔有力的舞蹈動作、群舞的畫面張力，呈現出「一起」的概念，而團隊也特別拍攝樹德家商練習及幕後花絮，期待能將學生們珍貴的「WE ARE」畫面記錄下來，將在近期內公布，鏡請鎖定文總粉專。

▲▼高雄樹德家商學生獻舞。（圖／《WE ARE》我們的除夕夜）

《WE ARE》將於1月21日除夕夜晚間8點在華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括文總YouTube、文總facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。2023《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

【《WE ARE》相關連結】
節目資訊專頁➤ https://www.gacc.org.tw/events/we-are
beanfun!一起SHOW徵集平台➤ https://bean.fun/Lviw3
文總facebook ➤ https://www.facebook.com/GACCTW
文總Instagram ➤ https://www.instagram.com/gacc.tw/
文總Twitter ➤ https://twitter.com/gacc_tw
文總YouTube ➤ https://youtube.com/@GACC

ET快訊
「史上最偉大童星」過世　馬桶蓋頭走紅
全聯PO「花生醬」超獵奇由來　網：我看了什麼
快訊／魔獸挺寶寶！　喊話支持劉嘉發
元元爆料「只跟沈玉琳泡過溫泉」　慘被封殺
治安史上首見！8位3線3警官齊調動　北市警局長傳他呼聲高
驚爆有內賊！3員工偷個資外洩　健保署發聲明
用8年才知！iPhone「同時壓2鍵」能自救　效果超驚人
冷空氣夾擊！3區炸雨彈變冷　剩13度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖「癸卯兔年走大運」！貴人相助+財運爆發　專家：錢潮滾滾來

幫你省荷包　農委會推「農漁畜產平價專區」年前啟動

慘變接盤俠！衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

用8年才知道！iPhone「同時壓2鍵」能自救　網曝超驚人：嚇爛

明雨彈＋冷空氣夾擊！3區迎雨高溫降　「周末變天剩13度」

流水席之亂狂燒「人妻不結了」！新郎妹挨轟雞婆「1原因」不忍了

文總曝《WE ARE》開場影片　Tizzy Bac驚喜暖獻聲

周五考學測「學校要停招」　文德女中全力安撫考生心情

威力彩上看4億！3生肖被點名「發大財」　專家：有機會中大獎

最大紅包來了！彰化市發1.6億　2萬7千名長者領6千元

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

三寶女騎士馬路「鬼切迴轉」　砂石車視線死角起步就擊落

猴子都愛去機車行改車 竟遇本尊淡定坐屋頂XD

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

媽見滿地用過的衛生棉　調皮汪腳摀臉：不是我

汪小菲再宣戰...深夜直播飆髒話 2度收「大S律師函」狂罵：真噁心

3生肖「癸卯兔年走大運」！貴人相助+財運爆發　專家：錢潮滾滾來

幫你省荷包　農委會推「農漁畜產平價專區」年前啟動

慘變接盤俠！衰男勇救輕生女還陪墮胎　竟被對方媽當渣男逼婚

用8年才知道！iPhone「同時壓2鍵」能自救　網曝超驚人：嚇爛

明雨彈＋冷空氣夾擊！3區迎雨高溫降　「周末變天剩13度」

流水席之亂狂燒「人妻不結了」！新郎妹挨轟雞婆「1原因」不忍了

文總曝《WE ARE》開場影片　Tizzy Bac驚喜暖獻聲

周五考學測「學校要停招」　文德女中全力安撫考生心情

威力彩上看4億！3生肖被點名「發大財」　專家：有機會中大獎

最大紅包來了！彰化市發1.6億　2萬7千名長者領6千元

傳張榮興接警局長「蔣萬安未點頭」　北市：尚未收到名單

「史上最偉大童星」驚傳逝世！享年54歲　9歲馬桶蓋頭走紅⋯被藥癮害慘

新竹30年華廈秒抬價5成　網友氣死：房仲炒房現形記

大專棒聯／邱志鵬不捨郭勇志回悍將　「每日一句」激勵隊友

《楓之谷M》2023年首場線下實體活動　楓葉冒險之旅即將展開

大專棒聯／邱志鵬8局無失分好投　臺體攜手文化晉級四強

帶愛犬去看落羽松嘴邊多一條「冰柱」　飼主笑：大自然的奧妙

強風來襲！博美蓬鬆毛髮「被吹到臉後」撞臉小海豹　表情超猙獰

90%準！對方若丟出4種LINE訊息　代表「想跟你進一步交往」

他吃羊肉爐隔天「爆發1病」！醫嘆：快崩潰了　苦勸8食物真的別碰

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

生活熱門新聞

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

好市多濃湯喝到牙齒　牙醫曝真相

「洗面乳」刷新瓦斯爐油垢！婆媽一致大讚

大學生露營「炸斷肌腱」！醫師聽原因傻了

他開戰「全台一堆流水席人妻」　兩派吵翻

女同事尾牙「揶揄同事喪母」…老闆怒吼：夠了

快訊／太平洋島國發生規模7.0地震　引發海嘯警報

《炎上》最慘來賓是「他」！　鄉民笑不出來了

北方冷大軍殺來！寒流機率高　大降溫時間曝

更多熱門

相關新聞

受邀登文總《WE ARE》演出　雲門：盼給大家力量

受邀登文總《WE ARE》演出　雲門：盼給大家力量

文化總會除夕特別節目「WE ARE 我們的除夕夜」製播跨界共演、世代共賞的全新節目，除了超人氣的歌手、樂團等堅強演出卡司，也邀請到不少重量級的藝文表團，其中以被外媒譽為「世界一流現代舞團」的雲門舞集最具指標性。雲門本次參與《WE ARE》，演出節目是由藝術總監鄭宗龍編作的「鼓聲」，期望在這個作品中，給每個人穩定的力量，找到屬於自己的節奏和態度，讓舞蹈成為勇敢迎接嶄新的開始。

文總「WE ARE我們的除夕夜」　將由吳姍儒主持

文總「WE ARE我們的除夕夜」　將由吳姍儒主持

Tizzy Bac突立遺囑原因曝！考慮解散

Tizzy Bac突立遺囑原因曝！考慮解散

Tizzy Bac穿10kg毛絨衣改當「喜劇演員」

Tizzy Bac穿10kg毛絨衣改當「喜劇演員」

Tizzy Bac一落地日本「險噴淚」！　遇疫情陷危機：像末日一般

Tizzy Bac一落地日本「險噴淚」！　遇疫情陷危機：像末日一般

關鍵字：

文化總會WE ARE我們的除夕夜Tizzy Bac

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆意外！臉部嚴重破相

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

流水席人妻再開副本　嗆未來夫家噁心

流水席人妻自稱「輔大陳若儀」身份遭起底

8點檔女星0收入跑外送！酒店經理「邀下海陪酒」

戴資穎拚大馬賽第5冠遇傻眼狀況

TOYOTA將推不用50萬跨界休旅車！

今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天

星光2班戴安娜半變性手術「切除乳房」

為何娶小甜甜？小13歲老公「3傻眼原因」全場尷尬

12生肖2023運勢曝！命理師：這3類人鴻運當頭

丟丟妹超短上衣露小蠻腰現身法院　親吐離婚進度

「等繼承爸媽房產」丟臉嗎　全場驚見財力：躺平了

雷／《全明星4》總冠軍出爐！江宏傑抱他激動大哭

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

更多

最夯影音

更多
品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備

品冠合體冠佑！曾連孩子都認錯XD　他笑：每年我都在五月天後台準備
王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

王世堅《炎上》被酸婚外情！　博恩1句話...他露尷尬反應

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

70歲婦提300萬鈔票偷泡麵　警察來了她求放過想去銀行

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

小小彬幼時「打哈欠」代價大　小彬彬冤：我到底做了什麼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面