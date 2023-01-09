文總曝《WE ARE》開場影片　Tizzy Bac驚喜暖獻聲

▲高雄樹德家商學生獻舞。（圖／《WE ARE》我們的除夕夜，下同）

生活中心／綜合報導

文化總會首次推出「WE ARE我們的除夕夜」過年特別節目，邀請近三十組表演團體、一千多位學生共同演出，今（9）日文總特別釋出開場影片片段，讓民眾能在除夕夜前搶先觀賞，片中藉由各行各業的民眾一起向前跑的畫面、樹德家商學生們精采的街舞演出，傳遞一起邁向新年的意象，完整內容將於1月21日節目首播時作為開場影片，敬請觀眾準時收看。

《WE ARE》開場影片「On The Way」，以「感動時刻」為主軸，邀請民眾一起喚起心中最初的感動，在農曆年的最後一天，一起回想過去這一年令人動容的生活片刻，並藉由學生、警察、棒球員、馬拉松選手等一起向前跑的畫面，傳遞出在前進的路上，「我們」將會一直陪著你的概念，也期許大家在新的一年，將所有不開心的事情拋到腦後，一起向前邁進。

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文總表示，《WE ARE》開場影片除了使用樂團Tizzy Bac溫暖獻唱的歌曲〈吹動生命的風〉作為配樂外，也請到高雄私立樹德高級家事商業職業學校的學生特別演出，此次樹德家商特別為《WE ARE》編舞，透過不同的隊形排列，將「我們」的概念凝聚、堆疊起來，也搭配簡潔有力的舞蹈動作、群舞的畫面張力，呈現出「一起」的概念，而團隊也特別拍攝樹德家商練習及幕後花絮，期待能將學生們珍貴的「WE ARE」畫面記錄下來，將在近期內公布，鏡請鎖定文總粉專。

《WE ARE》將於1月21日除夕夜晚間8點在華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括文總YouTube、文總facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲。2023《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶樂園渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金庫、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

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