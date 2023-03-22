侯友宜2024民調逐漸下滑　柯文哲：請各位吃瓜群眾「繼續看下去」

記者袁茵／台北報導

台灣民意基金會21日公布最新民調，董事長游盈隆表示，不支持民眾黨主席柯文哲參選2024的人遽減，是因柯謹守分際，做完2任市長才選舉，反倒是國民黨籍新北市長侯友宜呈現「一路下滑」趨勢。對此，柯文哲笑稱，數字看一看就好，「Wait to see（等著看），請各位吃瓜群眾繼續看下去！」

▲民眾黨主席柯文哲拜會台北市議長戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲22日與台北市議會民眾黨團4名市議員，一同拜會台北市議長戴錫欽，並於會後接受媒體訪問。針對台灣民意基金會最新民調結果，支持柯文哲選總統的人比過去還多，被解讀是因為有做好做滿8年市長？柯文哲聽聞問題時沈默約3秒鐘，隨後反問媒體「什麼意思？」

一旁的戴錫欽見狀後補充說明「代表你沒落跑」，柯文哲才笑了出來，直言自己已經卸任2、3個月，「常常是這樣，各種數字看一看就好！每個都要解讀也不是那麼容易，因為我在做好做滿3個月以前，就已經做好做滿了！」

至於在三角督局面下仍有穩定19％支持度，柯文哲提及，目前藍綠仍是台灣主流政黨，但是不喜歡藍、不喜歡綠的人仍佔相當大一塊比例，過去沒有足夠強的政黨能Hold住，但民眾黨在這3年半已慢慢站穩腳步，使不喜歡藍綠的人有聚集地方，「去年（前台北市副市長）黃珊珊選舉的25％就很清楚，台灣第三勢力終於有比較穩定的數字。」

關於民調顯示侯友宜逐漸往下滑，而柯文哲則在持平狀況？柯文哲則語帶伏筆地笑說，「這是這樣，人家⋯Wait to see（等著看），請各位吃瓜群眾繼續看下去！」