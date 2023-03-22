不是大谷翔平！球迷曝「日本奪冠5關鍵」：沒他這支球就涼去了

記者朱祖儀／綜合報導

大谷翔平今（22）日在冠軍賽率日本擊敗美國，奪下隊史第3冠，精彩比賽隨即掀起球迷熱議。一名網友就點出日本在此次經典賽中的5大奪冠關鍵時刻，指出其實最關鍵的是日本對決墨西哥時，吉田正尚敲出「救命3分砲」，沒有這球日本就涼去了。文章曝光後，也引來眾人驚呼「沒這棒根本絕望」。

▲日本隊奪經典賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

原PO在PTT發文，列了5個日本在此次經典賽中奪冠的關鍵重點。第一是3月21日四強賽中日本對上墨西哥，原本日本以0：3落後，但到了7局下吉田正尚敲出3分砲追平比數；第二是同場戰役中，村上宗隆的再見長打讓日本以6：5逆轉墨西哥，成功搶到經典賽的冠軍門票。

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第三重點是今日的冠軍賽，村上宗隆首打席就敲出追平陽春砲；再來還有牛棚鎖死美國MLB打線以及大谷翔平的優越表現。原PO認為這5大重點中，第1點是最關鍵的，因為當時只剩下2局，要追3分壓力很大，沒想到吉田正尚及時敲出3分砲，瞬間讓局勢穩定，「個人感覺沒吉田那支基本上要去了」。

許多球迷看到後也驚呼第1點太關鍵，「吉田三分球，無懸念」、「當然是吉田，沒有吉田那一棒根本絕望」、「1啦，那球太關鍵」、「吉田三分砲應該是最重要的」、「日本那3分太巨大」、「1吧，瞬間追平，氣勢反轉」、「我選一，沒有一開始吉田那支關鍵追平三分砲，日本沒有現在的成就」、「1，感覺那時候日本都要準備打包回家了」、「沒有1，後面都不會發生」、「沒有吉田出來拯救，那場日本根本就沒了」、「絕對是1，當時絕望感太重了」。

▲多數球迷都認為吉田正尚的3分砲最關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

也有人認為，「村上的再見安絕對經典」、「達爾被尻木屐雙殺才有最後的劇本」、「關鍵不是滑破世界線的滑球嗎」、「絕對是大谷翔平，2勝1救援+高OPS（整體攻擊指數）」、「2，100%」、「肯定是2，沒2就沒冠軍賽了」、「村民重新歸位成村神」，還有人笑說「關鍵就是我都沒有看就贏了，我魔力太強」。