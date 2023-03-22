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神一樣的劇本！大谷翔平2天前「超神金句被挖出」　台灣球迷振奮

 網搜小組／劉維榛報導

今（22日）美日冠軍賽中，大谷翔平以「滑球」三振楚奧特（Mike Trout），這神與神的頂尖對決讓球迷看得大呼過癮！對此，知名作家吳子雲驚呼「像是神寫的劇本一樣」，並翻出大谷翔平2天前的一段金句，希望奪冠可激勵台灣、韓國與中國隊的信心，而今日賽後大谷再提到台灣，讓球迷感動不已。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲9局上演「谷鱒對決」，大谷翔平再見三振，拿到救援成功 。（圖／達志影像／美聯社）

吳子雲（筆名藤井樹）在臉書粉專表示，看完這場冠軍賽仍滿滿的感動，尤其最後神鱒與大谷的對決，「像是神寫的劇本一樣，每一球都劇力萬鈞！」

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吳子雲也找出大谷翔平20日接受日本的專訪，大谷提及「有些遺憾台灣、韓國和中國在預賽被淘汰，所以我蠻希望日本拿到冠軍的，因為如果我們一直贏下去，可以激勵他們『下次你們也可以做到』的信心。」

這一番話讓吳子雲更加振奮喊話，「謝謝大谷翔平，恭喜日本冠軍！名符其實亞洲第一、世界第一！」

而今日冠軍賽後，大谷翔平也再次提及台灣，「我覺得不只是日本，還有韓國、台灣、中國其他國家，希望這座冠軍，可以讓他們更喜愛棒球一點。」

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲冠軍賽後受訪，大谷翔平再度提到台灣。（圖／達志影像／美聯社）

文章曝光後，引發台灣球迷熱血狂呼「那個滑球，我應該在看漫畫沒錯」、「日本是全勝冠軍，實至名歸，劇本最後由大谷劃下句點！完美」、「大谷真的是有夠會講話的」、「想看到台灣棒球實力追上日本...可能要下輩子看看有沒有希望了」。

事實上，日本隊睽違14年奪下隊史第3座經典賽冠軍，曾在2006年、2009年奪冠，而這次日本擊敗美國，也是繼2013年多明尼加全勝奪冠後，再有球隊全勝奪冠。

回顧最後一局頂尖之戰，大谷翔平的棒球人生如漫畫情節般上演，今天冠軍戰在9局登板，2出局面對天使隊友「鱒魚」楚奧特，上演世紀大對決，飆出164公里火速球，最終在滿球數對決時以「滑球」定勝負，送出再見三振。

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