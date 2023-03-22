國1新竹段火燒車！26噸大貨車爆胎後繼續開...燒成剩鐵架

記者蔡文淵／新竹報導

國道一號北上102公里22日清晨4點30分左右發生一起大貨車火燒車事故，一部載有硫磺、鹽水的大貨車疑似爆胎後起火，駕駛緊急停車路肩，消防隊據報出勤滅火，約40分鐘將火勢撲滅，整部車已經付之一炬，起火原因警方還要調查。

▲國道一號北上102公里處22日清晨發生火燒車事故，26噸大貨車被大火吞噬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局凌晨4時30分許接獲報案，國道1號北上102公里處有火燒車，派遣頭份分隊2車5人出勤滅火，消防人員抵達現場大貨車已經被大火吞噬，頭份及新竹寶山分隊消防人員立刻拉水線灌救，約40分鐘將火勢撲滅，不過，這輛貨車已經燒成只剩鐵架。

據了解，這部26噸大貨車疑似發生後輪爆胎後繼續行駛，可能與路面摩擦產生高熱而起火，駕駛立即將貨車停在外側路肩檢查，貨車隨後起火燃燒，所載貨物則完全燒毀。

由於火勢撲滅後車體需降溫之後才能移置，至上午約9點左右才完全排除，也造成國道一號北上路段一度迴堵至110k。這起火燒車意外並沒有造成人員傷亡，駕駛沒有酒駕。火燒車確切原因，國道警察還要調查。

警方呼籲，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足，提醒上路前千萬做好行車前檢查。

▲▼國道一號高速公路北上102公里處22日清晨發生火燒車，26噸大貨車被大火燒成鐵架。（圖／記者蔡文淵翻攝）