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短褲妹路中央「腳踩引擎蓋」攔計程車　被拒載還嗆滾

記者黃翊婷／綜合報導

一名計程車司機22日凌晨0時許遇到一名奇葩女客人，對方不僅大半夜站在路中央攔車，還一腳踩在引擎蓋上，讓他看到傻眼，更誇張的是，對方被拒載之後，竟然還嗆他「滾」。

短褲妹路中央「腳踩引擎蓋」攔計程車　被拒載還嗆滾（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲女子攔下計程車之後，還一腳踩在引擎蓋上。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一段44秒的行車記錄器影片，只見司機在一處路口左轉之後，一名穿著短褲的女子突然從對向車道衝出來，並跑到路中央揮手攔車，等到車子停下，竟上前一腳踩上引擎蓋。

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短褲妹路中央「腳踩引擎蓋」攔計程車　被拒載還嗆滾（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲女子突然從路邊跑到路中央。

原PO表示，女子詢問能不能搭車，他立即回問，「妳為什麼要這樣子？妳要攔車就攔車，妳為什麼要把腳踩載我車上？」女子一聽馬上道歉，「對不起好不好？對不起可以嗎？」他則回答，「那我不想載可以嗎？」沒想到女子竟然說，「可以啊，滾。」

短褲妹路中央「腳踩引擎蓋」攔計程車　被拒載還嗆滾（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▼▲女子走向計程車，抬腳就踩。

短褲妹路中央「腳踩引擎蓋」攔計程車　被拒載還嗆滾（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO坦言，「這是我看過最『帥氣』的攔車方式了」，雖然女子踩車之後有道歉，但他還是決定不載，「因為妳感覺喝多了（原PO聞到她身上有一點酒味），為了避免後續有不愉快的糾紛，我把服務妳的機會讓給別人。」

文章和影片公開之後，掀起網友留言熱議，大家紛紛留言力挺原PO，「好凶喔，還叫人家滾，第一次（看到）這樣子攔車的，厲害」、「沒水準」、「她竟然還叫你滾」、「好差的態度」、「感覺這如果載了會出事」、「我以為她要跑上去車頂」、「可怕」。

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