汐止火車站前廣場「揮刀刺2人」！男逃亡1小時　落網還要告傷害

▲汐止火車站前廣場傳出持刀傷人案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、莊智勝／新北報導

新北市汐止火車站前廣場長期有街友逗留，時常引發治安、衛生問題。汐止警方昨(21日)晚間6時22分許接獲通報，汐止火車站前廣場傳出持刀傷人案，到場後發現許男(59歲)腿部遭刺傷，立即協助其就醫；而另名同樣遭刺傷的蘇男(48歲)則自行前往派出所報案。在案發約1小時後，警方也將涉嫌傷人的廖嫌(56歲)查緝到案，全案依法偵辦。

警方初步調查，廖嫌昨晚疑似因債務問題，在汐止車站前與許男、蘇男發生口角糾紛，過程中廖嫌情緒失控，手持小刀朝著許、蘇2人腿部猛刺，傷人後隨即逃離現場。警方到場時只發現受傷的許男、及陪同的郭女在場，立即協助其就醫；而同樣遭刺傷的蘇男則自行前往派出所報案。

警方案發後立即鎖定嫌犯身分，於晚間7時30分許在忠孝東路211巷口查緝犯嫌廖男到案。廖男落網後亦對2人攻擊行為互提傷害告訴，全案依傷害罪將3人送辦。

據了解，發生衝突的3名男子、及現場陪同的郭女均為火車站常出沒的街友，動刀的廖嫌堅稱許、蘇2人有打他，目前3人互告傷害，警方已受理。在場的郭姓女街友則稱，3人是因感情爭風吃醋才會打成一團，但這一說法遭到3人否認，由於4人到案說法不一，有說感情糾紛、也有說欠債不還，加上案發前3男均有喝酒，目前警方暫依3人互控內容移送。