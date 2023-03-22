宜警掃黑逮竹聯幫33藥頭！運毒車還藏機關　警打開赫見「勞力士」

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

竹聯幫明仁會日前高調舉辦春酒，讓警方臉上無光，警政署自3月8日起全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒，而日前宜蘭警方也針對轄內竹聯幫仁堂明仁會及旭仁會等黑幫據點、圍事、依附行業及易出入場所展開高強度的威力掃蕩臨、路檢勤務，一舉查獲毒品藥頭33人，偵破槍砲、詐欺等32案件共75人，有效打擊相關黑幫組織。





▲宜蘭警方大掃黑。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭警方3月6日至20日止，同步執行「全國第八波安居緝毒專案」，針對相關不良組合的販毒管道及據點，實施大規模拘提、搜索及掃蕩行動，期間先於宜蘭市中山路路段，追補查緝宜蘭明仁會所用的「運毒專車」，從車內座特製的隱藏機關內，起獲第三級毒品K他命76包，並逮捕吳姓及林姓2名藥頭。

▲▼警方查獲罕見毒品勞力士。（圖／記者游芳男翻攝）

另外，警方又在蘇澳地區攔截由王姓藥頭所駕駛的運毒車，並於車上查獲罕見德第三級毒品「勞力士」彩虹菸18包(316支)。警方表示，該彩虹菸並非最近才出現，幾年前就曾流行一時，但受到疫情影響，毒品原料進口困難，藥頭收集製毒後的剩餘廢料來製作的這類型新興毒品，因製作成本低、售價相對便宜，才又慢慢竄起。

警方除了在掃毒方面大有斬獲外，也在該幫綽號「牛奶」的林姓幹部家中，查獲改造槍枝1把及子彈2發；而專案期間掃蕩組織犯罪1件12人、各類毒品藥頭33人，另偵破槍砲、詐欺、竊盜、妨害自由、洗錢防制法、公共危險及各類通緝犯計32件75人，掃蕩成果豐碩，徹底有效打擊相關黑幫組織。