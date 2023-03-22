故宮圖檔外流是行政疏失！院長蕭宗煌：可能比駭客入侵更嚴重

▲故宮近來發生高階圖檔外流爭議。（圖／資料照）



記者林育綾／台北報導

台北故宮高階圖檔外流事件，近來鬧得沸沸揚揚，今（22）日立法委員至故宮考察資安防護機制，由故宮報告事件始末。由於資安事件照規定需要在事發1小時內通報，不過故宮經過9個月才進行通報，故宮說明，由於認定並非典型駭客事件，表格上找不到對應可勾選項目；後來經與唐鳳政委建議，才以「其他」案件來做通報。故宮院長蕭宗煌也認，「行政疏失有可能比駭客入侵更嚴重」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲故宮針對圖檔管理事件爭議進行報告。（圖／記者林育綾攝）

故宮人員今報告圖檔外流事件始末，由於OPEN DATA是國際趨勢，故宮當時計劃在110年底完成開放100萬畫素圖檔40萬頁，111年底開放600萬畫素圖檔40萬頁。當時承辦人員在處理過程中，使用自行設計的自動化降階軟體處理；不過因資料量過大，主機容量滿載導致效能變差，為了求快，便將資料移至對外服務的主機儲存設備上，繼續進行降階，導致被外部人士擷取。

去年6月14日故宮接獲通報，中國大陸的「書格網」提供了故宮的高階畫質圖檔免費下載，經查證確實是台北故宮的高階圖檔，故宮當時立即下令，將對外伺服器的高階圖檔移除；同時檢查系統是否被入侵，所幸並無入侵軌跡及安全風險。

▲去年6月14日故宮接獲通報，中國大陸的「書格網」提供了故宮的高階畫質圖檔免費下載。（圖／記者林育綾攝）

故宮當時調查，高階圖檔並無從內部外流情事，而分析軌跡記錄發現，是有心人士經由開放方式，擷取局部圖檔，再利用軟體以拼圖原理，拼湊出接近高階的原圖，因此不能說是典型的「被駭」。

故宮政風單位在去年8月啟動調查，至今年1月認定，該承辦人員將高階圖檔移動至可對外服務連接的儲存設備處理作業，確實涉及處理業務不當行政疏失，懲處申誡。

▲故宮分析軌跡記錄發現，是有心人士經由開放方式，擷取局部圖檔，再利用拼圖原理，拼湊出接近高階的原圖。（圖／記者林育綾攝）

蕭宗煌今日表示，不能說該人員是「求好心切」，但確時是「求快心切」，導致外界有機會擷取。如今也告訴同仁，不要一時貪快，後續故宮也針對資安加強教育訓練及觀念，並完善系統，可避免相關情事再度發生。他也說，「行政疏失有可能比駭客入侵更嚴重」。

至於「資安通報」原規定要在事發1小時內通報，但為何此事件從去年6月發生，到了今年3月14日才進行資安通報？立委范雲也提出質疑，故宮對資安的定義是否不同？同時此事件也能看出，故宮的反應包括請託律師行動都有些過慢。

故宮說明，原先認定這並非典型的駭客事件，在資安通報的申請表格上，也找不到可勾選的類別。數位部通知故宮此事件引發新聞爭議，應進行資安通報，因此故宮在3月14日補行資安通報。

▲▼故宮針對圖檔管理事件爭議，報告調查始末、後續處置。（圖／記者林育綾攝）

故宮律師也在3月17日發函給書格網、淘寶網，要求相關分享及商品頁面下架。後續故宮也將配合檢調，提供各項資訊紀錄資料。

蕭宗煌表示，自己從1月上任初期，沒聽同仁特別報告此事，對事件始末並不清楚；不過如今檢討，也認為故宮處理確實反應過慢，承諾未來故宮的問題，都可以坦誠面對，不辜負外界對故宮的期許。

范雲也要求故宮，針對資安認定、律師行動、文創商品授權等，提出後續詳細書面報告。