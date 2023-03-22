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故宮外流圖檔「未來都會開放」！商用也不違法　1動作才算侵權

▲故宮高階數位圖檔外流，大量高階畫質圖檔在中國大陸網站。（圖／翻攝自網路）

記者林育綾／台北報導

台北故宮高階圖檔外流事件引發生爭議，故宮文物的高畫質圖檔因行政疏失，導致被外界人士擷取、以拼圖方式還原，放在中國大陸書格網、淘寶網。故宮院長蕭宗煌說，其實這些高階圖檔在未來幾年「都會開放」，設計成商品也不違法，但若使用故宮的LOGO及品牌形象則需要授權合作，否則就算侵權。

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▲▼故宮釐清圖檔外流事件。（圖／記者林育綾攝）

故宮為迎接OPEN DATA國際趨勢，將文物數位圖檔開放100萬畫素、600萬畫素目前共40萬頁，提供民眾瀏覽及取用。不過當時承辦人員在處理時，為了加快速度，將高階圖檔資料移至對外服務的主機儲存設備上，繼續進行降階，卻在過程中被外部有心人士擷取，再以拼圖方式拼湊出約2千萬～3千萬畫素的高階圖檔。

目前故宮盤點書格網，約有1000多張高階圖檔提供免費下載，而在淘寶也有許多被低價販售。根據故宮分析軌跡，受影響的圖檔上限約10萬張。

立委范雲今日至故宮考察圖檔管理及資安防護機制，院長蕭宗煌也向外界道歉，承認故宮在此事件處理上確實反應過慢，也需要檢討並加強後續資安防護措施。目前故宮除了強化資安即資料保護，也請律師發函書格網、淘寶，要求相關分享或商品頁面下架。

不過蕭宗煌也說，其實這些高階圖檔「在未來幾年都會全部開放」，尤其未來大家的電腦都能下載高畫質之後。而這些開放的資料，原先就提供大眾取用，像是600萬畫素的圖檔其實就已經能印製海報，在包裝盒上也沒問題，商用也不違法。

但如果是跟故宮合作，付費取得授權，還能獲得更高階的圖檔，或是進行二創，做出更有品質的商品。像是最近樂事洋芋片，還有先前的史奴比聯名文創商品，都屬於這樣的合作。

▲▼故宮與樂事聯名商品。（圖／樂事提供）

▲故宮近來與樂事聯名合作商品。（圖／樂事提供）

更簡白來說，如果要使用故宮的LOGO、品牌形象，就必須談授權合作；若沒有談授權就使用故宮的品牌，就屬於侵權。

故宮人員舉例，先前開發金股東會送的故宮碗，就是透過故宮的Open Data，免費取得故宮的花鳥彩繪圖像，製作出60萬組紀念碗。使用故宮的開放圖檔，本身就不違法，只需要標注來源。

而此次書格網、淘寶使用和販售的高階圖檔，並非故宮開放的Open Data畫質規模，又主打著台北故宮，因此研判屬於侵權，故宮律師在3月17日發函要求下架。

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