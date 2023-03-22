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「混血女星」吳兆絃爆包養！鹹濕對話曝光　親親求金援

▲▼【混血女星爆包養】包養網徵友風波延燒　吳兆絃再遭爆慣性劈腿荒唐行徑。（圖／鏡週刊提供）

▲藝人吳兆絃雖然淡出螢光幕，但仍有不少粉絲，IG追蹤人數超過16萬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

以童星團體「大小姐」出道的女藝人吳兆絃，二週前遭爆上網尋求包養，事後她雖以照片遭盜用為由否認，但本刊最近又接獲對話截圖等證據，指吳因揮金如土、負債累累；此外，她還被控慣性劈腿偷吃、喝酒鬧事，也常到牛郎店尋歡，去年還因加盟飲料店鬧出糾紛，積欠大筆款項，短短2個月就宣布倒閉，爭議不斷。

一名A小姐爆料並秀出吳兆絃與男性金主的鹹濕對話截圖，證明確有包養一事。自稱金主友人的A小姐告訴本刊，外表光鮮亮麗的吳因為花錢如流水，導致負債累累，目前靠零星通告維生，由於她與父母不和，家人不願伸援手，吳只好上網找金主。

對話截圖顯示，金主對吳兆絃有所不滿，吳為了安撫對方的情緒，主動表示願意提供「按摩」「洗腳腳」「馬殺雞」「親親」等服務，但金主不領情，只冷冷地回了「哼」一個字，吳費了好一番功夫，總算平息對方的怒火。

▲▼【混血女星爆包養】包養網徵友風波延燒　吳兆絃再遭爆慣性劈腿荒唐行徑。（圖／鏡週刊提供）

▲吳兆絃（右）8歲時以童星女團「大小姐」出道，迅速走紅。

吳兆絃離譜的行徑不只這一椿，另一名知情人士C小姐也向本刊指控吳的私生活不檢點。C小姐說，吳因為外型出色，加上明星光環，異性緣頗佳，常在夜店被人搭訕，但當時有男友的她卻謊稱單身，多次偷吃，前男友小K知道後選擇原諒，還繼續供她吃住，並給她生活費，周遭友人都替小K感到不值。

▲▼【混血女星爆包養】包養網徵友風波延燒　吳兆絃再遭爆慣性劈腿荒唐行徑。（圖／鏡週刊提供）

▲包養風波後，吳兆絃特別上傳婚紗照，試圖平息傳聞。

此外，吳兆絃時常酒後鬧事，惹出不少麻煩。C小姐說：「她一喝醉就會對人大小聲，還會巴別人的頭，夜店的工作人員都不喜歡她，她也曾經因為得罪其他酒客，被帶到廁所痛扁。」前年，吳想靠夜店公關人員帶朋友免費入場，但找不到人，結果竟傳訊嗆對方：「你是死去哪？當公關這樣當！」事情曝光後，她才寫了親筆信道歉。

▲▼【混血女星爆包養】包養網徵友風波延燒　吳兆絃再遭爆慣性劈腿荒唐行徑。（圖／鏡週刊提供）

▲吳兆絃遭爆以「小法」之名尋求包養，但她否認，強調照片遭人盜用。

▲▼【混血女星爆包養】包養網徵友風波延燒　吳兆絃再遭爆慣性劈腿荒唐行徑。（圖／鏡週刊提供）

▲疑似吳兆絃的帳號，開出每個月5萬元以上的約會價碼。

今年二月間，吳兆絃曾被人目擊與一名身材高大的男子，在台北東區親密勾手逛街，該男子就是吳的現任男友，也是某牛郎店的牛郎。C小姐透露：「吳兆絃跟閨密們每週四晚上固定相約狂歡，她們經常去該牛郎店，吳也因此認識現任男友，最扯的是，吳和小K提分手後沒多久，就在友人面前與該牛郎高調放閃，十分誇張，吳傳出種種爭議，其實並不意外。」

▲▼【混血女星爆包養】包養網徵友風波延燒　吳兆絃再遭爆慣性劈腿荒唐行徑。（圖／鏡週刊提供）

▲吳兆絃與金主對話十分鹹濕，看來確有包養一事。

▲▼【混血女星爆包養】包養網徵友風波延燒　吳兆絃再遭爆慣性劈腿荒唐行徑。（圖／鏡週刊提供）

▲吳兆絃提供2筆帳號，並寫下匯款金額傳給金主。

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