混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

▲今年22歲的藝人吳兆絃近年狀況連連，爭議不斷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年22歲、擁有1/4法國血統的藝人吳兆絃，8歲時與另一名成員藍愛子組成童星女團「大小姐」出道，在「綜藝教母」張小燕的提拔下，很快打響知名度。她長大成人之後，雖然淡出螢光幕，但是擁有天使臉孔、魔鬼身材的她，目前仍有不少粉絲，IG追蹤人數超過16萬，算是成功轉型為網紅。

二週前，本刊接獲爆料，指「穩交中」的吳兆絃雖然有男友，但卻在包養網站發出「徵友訊息」，並開出每個月5萬元以上的約會價碼。消息曝光後，她矢口否認，強調照片遭人盜用，並在IG發文寫下「我就問得罪誰？我是不知道誰在搞這種無聊的小把戲，要玩也不放自己的照片，很可憐欸！」表達無奈心情。

隔日，吳兆絃又在IG上傳三張婚紗照，露出傲人的上圍、深邃事業線以及白皙美背，並寫下「謝謝大家的祝福」，試圖平息包養風波。

▲吳兆絃（右）8歲時以童星女團「大小姐」出道，迅速走紅。

但不久之後，本刊又接獲一名A小姐爆料，她秀出吳兆絃與男性金主的鹹濕對話截圖，證明確有包養一事。自稱金主友人的A小姐告訴本刊，外表光鮮亮麗的吳因為花錢如流水，導致負債累累，目前靠零星通告維生，由於她與父母不和，家人不願伸援手，吳只好上網找金主。

對話截圖顯示，金主對吳兆絃有所不滿，吳為了安撫對方的情緒，主動表示願意提供「按摩」「洗腳腳」「馬殺雞」「親親」等服務，但金主不領情，只冷冷地回了「哼」一個字，吳費了好一番功夫，總算平息對方的怒火。

▲吳兆絃與金主對話十分鹹濕，看來確有包養一事。

另一張截圖則是吳兆絃提供二筆帳號，並寫下匯款金額傳給金主，還說自己揹負一筆85萬元的貸款，每個月要還銀行2萬元，疑似希望金主幫她，金主爽快答應後，吳又順勢要求：「那你可以轉零用錢嗎？」見對方過了一天仍已讀不回，吳只好試探地問：「你還在生氣嗎？」隔了二天，對方才怒回：「我氣到吐血、看到8000抓狂了、你過份了！」似乎對吳再三要錢的行為很不爽。

▲吳兆絃提供2筆帳號，並寫下匯款金額傳給金主。

▲吳兆絃遭爆以「小法」之名尋求包養，但她否認，強調照片遭人盜用。

▲疑似吳兆絃的帳號，開出每個月5萬元以上的約會價碼。

更多鏡週刊報導

【全文】包養風波延燒、開店擺爛欠債 大小姐吳兆絃爭議連環爆

【混血女星爆包養2】童星走鐘大頭症上身 被掀夜店偷吃喇舌一夜情

【混血女星爆包養3】投資開店落跑鬧糾紛 吳兆絃頻遭爆料回應了