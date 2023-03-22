百萬網紅遭控「劈腿騙砲」偷錄私密片　慣用SOP曝光

▲被害人A小姐出示報案三聯單，指控余尚泓劈腿騙砲，還偷拍性愛影片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

出示報案三聯單，被害人A小姐難掩激動、氣憤地告訴本刊：「影評人余尚泓（綽號多多）利用他的知名度，跟很多女生接觸，甚至進一步把我們帶到他開的桌遊店發生性關係，事後才知道原來他已有未婚妻，還在店內裝設監視器，偷拍我們的性愛過程存在雲端，真的很可惡！我怕影片外流，已向警方報案、提告。」

▲影評部落客余尚泓（右）上過藝人曾國城（左）的節目，有一定知名度。

A小姐說，余尚泓與她交往之初，就表示自己工作繁忙，很難出門約會，也不讓她去自己住處，二人多半在余的桌遊店約會，但余情緒起伏很大，經常以遲到等理由對她大發雷霆，她當時認為可能是雙方年齡有差距，相處上仍須磨合，所以凡事盡量配合余的需求。

▲余尚泓經營部落格「多多看電影」，號稱台灣流量最大的獨立電影網站。

不久，A小姐就發現不對勁，起先是余尚泓身邊有許多女性圍繞、互動曖昧，她曾當面質疑，但余總以「她們就是女粉絲」等理由帶過。後來一名網友B小姐透過網路找到A小姐，告訴她：「其實余已有未婚妻，對方就是店內某位員工，二人早已同居，他是偽單身、騙女生，根本就是不折不扣的渣男！」

▲B小姐找上A小姐，透露自己和余尚泓交往的事發經過，並將過程PO在網路上。

B小姐透露，2021年底她到余尚泓的店玩桌遊，後來余私下約她打麻將，更直接向她告白，希望成為男女朋友，但請她不要公開戀情，對外維持「老闆跟熟客」的關係，起先她覺得可以接受，但後來余的行為讓她感覺越來越不妥。

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