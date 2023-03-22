遭控「劈腿約砲」偷錄私密片　百萬網紅回應了

▲余尚泓與A小姐等人在桌遊店發生性關係，疑似被店內監視器全程拍下。（示意畫面／使用AI繪圖Midjourney產出／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指擁有百萬粉絲、經營部落格「多多看電影」的知名影評人余尚泓，被控劈腿多名女子，投訴人還指控他將自己開設桌遊店當「砲房」，跟女客人、女粉絲發生關係，更涉嫌利用店內監視器偷拍性愛過程，存在雲端。投訴人找他對質、錄音蒐證，目前已正式報警提告。

根據投訴人A小姐提供的錄音檔，她質問余：「發生關係的時候，其實X小姐全部都知道，不是嗎？」余回：「沒有啊！這些事情是在之後才發生的。」A小姐追問：「哪個之後？跟我結束之後？」余答：「這我就不想講啊！重點不是這個，妳什麼話都講一半，這完全不是重點，妳不需要知道。」

▲余尚泓的未婚妻在IG秀出余送她的耶誕禮物，高調放閃。（圖／鏡週刊提供，下同）

A小姐再問：「你剛剛明明就講X小姐也有影片的權限？」余則跳針回答：「那是之後的事情。」A小姐又繼續追問：「所以這個禮拜天的事情，X小姐也知道嗎？她有看到嗎？」余再度跳針說：「這件事情需要妳在乎嗎？妳不用知道！妳話都講一半，那我也沒必要講啊！」

A小姐認為余尚泓一再迴避，不滿地說：「就是證明X小姐也可以看到所有影片的內容！」余則否認：「不能啊！她完全不能啊！只有我在的時候…」

確認真的有性愛影片之後，A小姐激動地對余尚泓說：「我現在是在意，我不想要我的影片…」話還沒有說完，余就直接打斷說：「完全沒有，這事情妳可以去跟警方講，反正這件事情我百分之百可以跟妳確認，她完全不知道影片的任何事情，妳請警察來處理！」

▲余尚泓常在桌遊店舉辦演講等各式活動，吸引粉絲。

本刊調查，余尚泓自稱大學時期就突破一成不變的部落格模式，每天積極撰寫文章、拍影片，闖出知名度後，又開起桌遊店、舉辦各類活動，還分享自己的成功經驗，在大學或業界演講，甚至參加綜藝節目，累積一定的名氣。針對余利用知名度獵豔、偷拍性愛影片的行徑，A小姐等人除了提告，也呼籲其他受害者勇敢站出來，揭發他的惡行，避免更多無辜女性受害。

針對指控，余尚泓表示，他與A小姐確實有在桌遊店發生關係，但並未偷拍，已配合將手機及硬碟交給警方，相信司法會還他清白；另外，他並無未婚妻，只有一位分分合合的女友，現已分手，此事是單純的感情糾紛。余也強調，他並未委任律師要求任何女子簽協議書封口，只有一名與他交往過的女子，因曾和他在店內有親密舉動，所以找來律師，以不得外流監視器畫面為由，要他簽協議書，他才配合簽署。

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