　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭控「劈腿約砲」偷錄私密片　百萬網紅回應了

▲▼【百萬網紅劈多女3】偷錄「恩愛片」對質音檔曝光　百萬網紅余尚泓回應了。（圖／鏡週刊提供）

▲余尚泓與A小姐等人在桌遊店發生性關係，疑似被店內監視器全程拍下。（示意畫面／使用AI繪圖Midjourney產出／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指擁有百萬粉絲、經營部落格「多多看電影」的知名影評人余尚泓，被控劈腿多名女子，投訴人還指控他將自己開設桌遊店當「砲房」，跟女客人、女粉絲發生關係，更涉嫌利用店內監視器偷拍性愛過程，存在雲端。投訴人找他對質、錄音蒐證，目前已正式報警提告。

根據投訴人A小姐提供的錄音檔，她質問余：「發生關係的時候，其實X小姐全部都知道，不是嗎？」余回：「沒有啊！這些事情是在之後才發生的。」A小姐追問：「哪個之後？跟我結束之後？」余答：「這我就不想講啊！重點不是這個，妳什麼話都講一半，這完全不是重點，妳不需要知道。」

▲▼【百萬網紅劈多女3】偷錄「恩愛片」對質音檔曝光　百萬網紅余尚泓回應了。（圖／鏡週刊提供）

▲余尚泓的未婚妻在IG秀出余送她的耶誕禮物，高調放閃。（圖／鏡週刊提供，下同）

A小姐再問：「你剛剛明明就講X小姐也有影片的權限？」余則跳針回答：「那是之後的事情。」A小姐又繼續追問：「所以這個禮拜天的事情，X小姐也知道嗎？她有看到嗎？」余再度跳針說：「這件事情需要妳在乎嗎？妳不用知道！妳話都講一半，那我也沒必要講啊！」

A小姐認為余尚泓一再迴避，不滿地說：「就是證明X小姐也可以看到所有影片的內容！」余則否認：「不能啊！她完全不能啊！只有我在的時候…」

確認真的有性愛影片之後，A小姐激動地對余尚泓說：「我現在是在意，我不想要我的影片…」話還沒有說完，余就直接打斷說：「完全沒有，這事情妳可以去跟警方講，反正這件事情我百分之百可以跟妳確認，她完全不知道影片的任何事情，妳請警察來處理！」

▲▼【百萬網紅劈多女3】偷錄「恩愛片」對質音檔曝光　百萬網紅余尚泓回應了。（圖／鏡週刊提供）

▲余尚泓常在桌遊店舉辦演講等各式活動，吸引粉絲。

本刊調查，余尚泓自稱大學時期就突破一成不變的部落格模式，每天積極撰寫文章、拍影片，闖出知名度後，又開起桌遊店、舉辦各類活動，還分享自己的成功經驗，在大學或業界演講，甚至參加綜藝節目，累積一定的名氣。針對余利用知名度獵豔、偷拍性愛影片的行徑，A小姐等人除了提告，也呼籲其他受害者勇敢站出來，揭發他的惡行，避免更多無辜女性受害。

針對指控，余尚泓表示，他與A小姐確實有在桌遊店發生關係，但並未偷拍，已配合將手機及硬碟交給警方，相信司法會還他清白；另外，他並無未婚妻，只有一位分分合合的女友，現已分手，此事是單純的感情糾紛。余也強調，他並未委任律師要求任何女子簽協議書封口，只有一名與他交往過的女子，因曾和他在店內有親密舉動，所以找來律師，以不得外流監視器畫面為由，要他簽協議書，他才配合簽署。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【百萬網紅劈多女】遭控桌遊店當砲房還偷拍　知名網紅「多多」劈多女挨告
【百萬網紅劈多女1】猛烈追求卻要求地下情　「多多」遭爆偷錄私密片存雲端
【百萬網紅劈多女2】他把女友當工具人招攬生意　相處竟要再收費

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血
全民普發6000元今早8點開始登記　領取4大重點一次看
明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周
中俄簽署2項聯合聲明　呼籲和談解決烏克蘭危機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭控「劈腿約砲」偷錄私密片　百萬網紅回應了

「父母懲戒權」擬遭修法　禁止身心暴力管教！家長擔心管不動

百萬網紅遭控「劈腿騙砲」偷錄私密片　慣用SOP曝光

混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

「混血女星」吳兆絃爆包養！鹹濕對話曝光　親親求金援

成大博士為40萬元淪《絕命毒師》　在學校研究室狂煉「喵喵毒」

29歲百萬網紅遭控劈多女！　「萬華桌遊店」當砲房還偷拍

桃園深夜驚傳墜樓　男子「屍首分離」頭顱躺超商前

安平角頭建文兄菲國落網 擁84把長短槍可組軍隊刑事局跨海引渡

「7條通」惡嫌跑4年！違停背不出生日遭拆穿　勇警追緝過程曝

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

劇團曝「朱海君價錢漲4倍」遺憾換角　她親揭真相...罕見動怒回擊：荒謬！

遭控「劈腿約砲」偷錄私密片　百萬網紅回應了

「父母懲戒權」擬遭修法　禁止身心暴力管教！家長擔心管不動

百萬網紅遭控「劈腿騙砲」偷錄私密片　慣用SOP曝光

混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

「混血女星」吳兆絃爆包養！鹹濕對話曝光　親親求金援

成大博士為40萬元淪《絕命毒師》　在學校研究室狂煉「喵喵毒」

29歲百萬網紅遭控劈多女！　「萬華桌遊店」當砲房還偷拍

桃園深夜驚傳墜樓　男子「屍首分離」頭顱躺超商前

安平角頭建文兄菲國落網 擁84把長短槍可組軍隊刑事局跨海引渡

「7條通」惡嫌跑4年！違停背不出生日遭拆穿　勇警追緝過程曝

愛莉莎莎爆熱戀男神教練！「深夜回她千萬豪宅」街頭勾手放閃全被拍

韓國網美來台！台灣人太熱情　她喊：好可怕

哪型船前景好二手船市場見端倪　散裝船需求是供給的三倍

「有易怒體質」星座Top 3！　別隨便惹第一名，變臉超快不怕得罪人

揭林昶佐、吳怡農不選2024內幕　黃揚明：這個劇本還沒演完

遭控「劈腿約砲」偷錄私密片　百萬網紅回應了

「父母懲戒權」擬遭修法　禁止身心暴力管教！家長擔心管不動

2023母親節必買「加大版」保養！蘭蔻霸容量小黑瓶57折、嬌蘭雙導精華買1送9

百萬網紅遭控「劈腿騙砲」偷錄私密片　慣用SOP曝光

「台中超暖老闆娘」：我來處理！　醫曝感人行為

萌汪見大狗「躺下自保」　還沒碰到就翻身投降！

社會熱門新聞

窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天

高雄引水人連3撞「無法可罰」辦事處出手了

桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商前

台東男沒拉手剎車就下車　妻連人帶車墜入海

天母阿嬤用生命在種菜　本尊現身親曝原因

安平角頭建文兄菲國落網

7萬噸貨櫃輪衝高雄港　驚爆「連3撞」都是他領航

機車行深夜催油門+打麻將　鄰居快瘋了

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

「7條通」惡嫌跑4年　一違規讓他栽了　

29歲百萬網紅遭控劈多女！　「萬華桌遊店」當砲房還偷拍

混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

不給加公會「就到北捷殺人」　手遊玩咖高雄落網

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

更多熱門

相關新聞

百萬網紅遭控「劈腿騙砲」偷錄私密片　慣用SOP曝光

百萬網紅遭控「劈腿騙砲」偷錄私密片　慣用SOP曝光

出示報案三聯單，被害人A小姐難掩激動、氣憤地告訴本刊：「影評人余尚泓（綽號多多）利用他的知名度，跟很多女生接觸，甚至進一步把我們帶到他開的桌遊店發生性關係，事後才知道原來他已有未婚妻，還在店內裝設監視器，偷拍我們的性愛過程存在雲端，真的很可惡！我怕影片外流，已向警方報案、提告。」

混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

混血女星吳兆絃「鹹濕親親」求包養！　乾爹1原因氣到吐血

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

29歲百萬網紅遭控劈多女！　「萬華桌遊店」當砲房還偷拍

29歲百萬網紅遭控劈多女！　「萬華桌遊店」當砲房還偷拍

男「趴睡」美食街死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

男「趴睡」美食街死亡　民眾伴屍吃飯渾不知

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

大谷要在冠軍戰登板　天使開綠燈

春雷要響了　「全台有雨」大變天

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

高虹安存款逾1444萬「增243萬」　其「中國銀行」外幣帳戶遭凍結

吳姍儒生了！　曬母子同框照

身分證拿出來！中3碼玩樂園只要99元

窒息式性愛玩過火！伴侶猝死他陪屍6天

北醫院長邱仲峯爆緋聞！請辭訊息全文曝光

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

非洲寡婦「野戰一夜情」　極樂升天突暴斃！

吳姍儒生了　吳宗憲感動回應

電梯「限載8人」11人硬擠　墜地下室3重傷

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面