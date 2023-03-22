習近平訪俄後「岸田文雄抵基輔」　歐美加碼為烏打造反攻火藥庫

▲岸田文雄訪問烏克蘭首都基輔。（圖／路透）

文／中央社

中國國家主席習近平訪俄羅斯之際，日本首相岸田文雄也秘訪烏克蘭。歐洲聯盟同意規模20億歐元計畫，檢視各國軍火庫並聯手採購烏克蘭急需的彈藥。美國則再提供3.5億美元軍援。

●習訪俄數小時後 岸田閃訪烏展堅定支持

岸田文雄在新德里和印度總理莫迪（Narendra Modi）會面數小時後閃電出訪烏克蘭。日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄21日抵達基輔，將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。

日本外務省聲明，岸田此行將「展現對烏克蘭人民勇氣和毅力的敬佩之意，烏克蘭人民在總統澤倫斯基帶領下，挺身捍衛家園。同時也展現身為日本領袖和七大工業國集團（G7）輪值主席國與烏克蘭同在一起，以及堅定支持」。

而俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）數小時前則熱情歡迎習近平訪問克里姆林宮，俄中皆稱此行有助深化彼此「沒有界限」的友誼。

●歐美加碼軍援 助烏打造反攻火藥庫

俄羅斯全面入侵一年來，這場衝突變成看似無止境的消耗戰。烏克蘭曾向歐盟表達，每個月需要35萬枚砲彈來阻止俄軍進攻，並讓烏軍今年稍晚得以發動反攻。歐盟各國部長20日同意規模20億歐元計畫，將於接下來12個月內提供烏克蘭100萬枚砲彈，並補充歐盟庫存。

歐盟這項計畫的第一部分承諾進一步提供10億歐元的共享資金，試著讓各國對烏更快速發送庫存彈藥。第二部分是讓歐盟動用另一筆10億歐元資金為烏訂購155公釐砲彈，作為大規模聯合採購行動一環，旨在刺激歐盟國防企業加速生產。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，美方將授權另一筆價值3.5億美元軍援給烏克蘭，包括提供高機動性多管火箭系統（HIMARS）和榴彈炮、布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）、高速反輻射飛彈（HARM）、反戰車武器、河川艦艇和其他裝備的彈藥。

▲普丁20日向習近平說，俄方認真研究了中方「關於政治解決烏克蘭問題的立場文件」。（圖／達志影像／美聯社）



●新華社：普丁稱認真研究中方立場 對和談態度開放

新華社報導，普丁20日向習近平說，俄方認真研究了中方「關於政治解決烏克蘭問題的立場文件」，對和談持開放態度。習近平則說，在烏克蘭問題上「和平、理性的聲音在不斷積聚」。

根據報導，習近平說，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，「反對火上澆油」，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。普丁則說，俄方認真研究了上述中方立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此「發揮建設性作用」。

●美兩架轟炸機飛俄邊境 俄戰機緊急升空防禦

一架美國無人機14日被俄羅斯戰機攔截後墜入黑海，為俄國去年2月全面入侵烏克蘭以來，外界已知的首起美俄直接軍事交鋒事件。

俄羅斯國防部表示，兩架美國B-52戰略轟炸機飛向俄國邊境後，一架蘇愷35（Su-35）戰鬥機20日在波羅的海緊急起飛，並於兩架B-52轟炸機離開後返回基地。

▲克里米亞北部發生爆炸，烏克蘭官員上傳影片稱，火車站附近有明顯爆炸火光。（圖／翻攝自推特／@Gerashchenko_en）



●克里米亞發生爆炸 俄黑海艦隊飛彈運輸途中炸毀

烏克蘭國防部20日表示，克里米亞（Crimea）半島北部贊科伊（Dzhankoi）發生爆炸，「摧毀了正在透過鐵路運輸的俄羅斯口徑-KN（Kalibr-KN）巡弋飛彈」。這些飛彈設計用於從俄羅斯黑海艦隊的水面艦艇上發射，陸地作戰範圍2500多公里，海上作戰範圍375公里。

俄羅斯在贊科伊扶植的行政首長伊文（Ihor Ivin）表示，該城遭到無人機攻擊，一男遭墜落的無人機波及而割傷。俄羅斯塔斯社（TASS）引述伊文報導，有一棟房屋、一間學校和一家雜貨店起火燃燒，電網也受損。