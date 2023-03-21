　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯透過西伯利亞「輸送中國」天然氣量　創單日新高

▲▼俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在聲明中說透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。（圖／路透）

▲俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在聲明中說透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司今天說，透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。

這個消息是在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）第2天接待中國領導人習近平時發布的，預期兩國領導人將簽署包括經濟整合在內的協議。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在聲明中說：「俄羅斯在3月20日透過西伯利亞力量（Power of Siberia）管線向中國供應天然氣的要求，大大超過現有的每日合約義務。」

在習近平和普丁正式會談之前，俄羅斯天然氣工業公司在聲明中說：「俄羅斯天然氣工業公司交付所要求的數量，每日向中國供應的天然氣也創下新歷史紀錄。」

俄羅斯天然氣工業公司拒絕就這些創新高的天然氣數據向法新社發表評論，並表示這些數據是不公開的商業資訊。

自從西方國家因俄國去年對烏克蘭發起軍事行動而實施更多制裁以來，中國已成為俄羅斯重要的經濟夥伴。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）上個月說，去年透過俄羅斯遠東地區西伯利亞力量天然氣管線的輸送總量達到155億立方公尺，創下歷史新高。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「台中大停水」大學宿舍不供洗澡　小學生上廁所臭了再沖水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：印度「卡納塔卡省」政府批准鴻海9.6億美元投資案

習近平會見俄羅斯總理米舒斯京　盼兩國「能源合作」持續深化

俄羅斯透過西伯利亞「輸送中國」天然氣量　創單日新高

俄媒：習近平抵達克宮　與普丁展開正式會談

美國太平洋艦隊司令保證　「若共軍侵台」命令一到將快速支援台灣

日相岸田文雄「訪烏行程」保密到家　搭包機轉火車僅少數人隨行

快訊／烏克蘭外交部：日本首相已抵達基輔

日本首相突訪烏克蘭　中國外交部：希望多做有利「局勢降溫」的事

台灣外交部痛批中國「俄烏和平計畫」：我們不是白痴

紅包「放假鈔」爽吃一頓！前男友和閨蜜來婚禮鬧場　她怒告詐欺罪

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

告訴工程師男友自己懷孕　他設計網站跟女友說掰掰

路透：印度「卡納塔卡省」政府批准鴻海9.6億美元投資案

習近平會見俄羅斯總理米舒斯京　盼兩國「能源合作」持續深化

俄羅斯透過西伯利亞「輸送中國」天然氣量　創單日新高

俄媒：習近平抵達克宮　與普丁展開正式會談

美國太平洋艦隊司令保證　「若共軍侵台」命令一到將快速支援台灣

日相岸田文雄「訪烏行程」保密到家　搭包機轉火車僅少數人隨行

快訊／烏克蘭外交部：日本首相已抵達基輔

日本首相突訪烏克蘭　中國外交部：希望多做有利「局勢降溫」的事

台灣外交部痛批中國「俄烏和平計畫」：我們不是白痴

紅包「放假鈔」爽吃一頓！前男友和閨蜜來婚禮鬧場　她怒告詐欺罪

汐止街頭驚見CM11戰車「狂冒黑煙」　陸軍六軍團回應了

營養師曝「彩虹飲食」推薦食物！黑色食物能減少癌症風險又抗老

3M全球2023科學狀態指數公開　曝台灣人相比世界「更相信科學」

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

COVID-19溯源新證據　指向武漢華南市場所販售貉

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

情侶撿錢包藥妝店狂刷！失主2天後察覺崩潰

李根大尉遭「重量級」直播主騷擾　出拳互嗆

非洲寡婦「野戰一夜情」　極樂升天突暴斃！

習近平告訴普丁：兩國有相似的目標可合作

騎乘妹「馬上爆乳辣搖」　網噴鼻血

觀光客「衝泰國呼大麻」！　嗨到被送院

南韓20多歲精神障礙女子「淪村民性奴」

即／烏克蘭外交部：日本首相已抵達基輔

蘇35戰機緊急升空！　俄指2架美軍轟炸機飛向邊境

《黑暗榮耀》翻版　德12歲少女遭32刀捅死

更多熱門

相關新聞

俄媒：習近平抵達克宮　與普丁展開正式會談

俄媒：習近平抵達克宮　與普丁展開正式會談

俄羅斯國家電視台播放的畫面顯示，中國國家主席習近平今天抵達克里姆林宮，開始與俄國總統普丁（Vladimir Putin）進行正式會談。

日相岸田搭包機、少數人隨行　訪烏保密到家

日相岸田搭包機、少數人隨行　訪烏保密到家

即／烏克蘭外交部：日本首相已抵達基輔

即／烏克蘭外交部：日本首相已抵達基輔

日相突訪烏克蘭　中國外交部回應了

日相突訪烏克蘭　中國外交部回應了

台外交部批中國「俄烏和平計畫」：我們不是白痴

台外交部批中國「俄烏和平計畫」：我們不是白痴

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

吳姍儒生了！　曬母子同框照

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面