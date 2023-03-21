習近平會見俄羅斯總理米舒斯京　盼兩國「能源合作」持續深化

▲習近平會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

當地時間3月21日上午，國家主席習近平在俄羅斯聯邦政府大廈會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），席間強調盼兩國的能源合作持續深化。米舒斯京則表示，習近平主席將俄羅斯作為連任後出訪首站，意義特別重大，充分體現了新時代俄中關係的特殊性。蔡奇、王毅、秦剛，以及俄羅斯聯邦政府7位副總理等也出席會晤。

根據《新華社》報導，習近平指出，中俄是相互最大鄰國，又是全面戰略協作夥伴，保持中俄關係健康穩定發展，符合兩國關係的歷史邏輯和兩國人民的根本利益。中國成功召開了中共二十大，前不久全國兩會選舉產生了新一屆國家機構領導人，中國黨、國家和人民空前團結，正在全面推進中國式現代化。

中國新一屆政府重視發展中俄全面戰略協作夥伴關係，願同俄方通過兩國政府總理定期會晤等機制化交往渠道，推動實現兩國合作新目標，取得更多新成果。

習近平強調，去年以來，面對複雜外部環境，中俄全方位務實合作保持良好發展勢頭，中國連續13年穩居俄羅斯第一大貿易夥伴國地位，兩國能源合作持續深化，戰略性大項目紮實推進，人文和地方交流愈加密切，雙方要推動經貿合作量質並進，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈安全穩定。

▲習近平席間再度強調與俄羅斯能源合作的重要性。（圖／路透）



要發揮互聯互通大項目帶動效應，共同維護兩國能源安全，擴大雙邊經貿往來，要加強中俄科研創新合作，推動雙方合作可持續發展，要繼續辦好2022-2023年中俄體育交流年，有序推進各項活動。

習近平說，中方高度重視共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，願同俄方以及聯盟各國一道，全面落實好《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》，開展更高水平、更深層次的區域合作。

米舒斯京表示，今天率俄羅斯政府幾乎所有重要內閣成員一起同習近平主席會見，對習近平主席對俄羅斯進行國事訪問表示熱烈歡迎。習近平主席將俄羅斯作為連任後出訪首站，意義特別重大，充分體現了新時代俄中關係的特殊性。

俄中關係發展正處於歷史最高水平，這有利於在當前國際形勢下更好維護多邊主義、促進世界多極化。俄中總理定期會晤機制在世界上獨一無二。

米舒斯京說，俄方期待同中方新一屆政府密切協調合作，認真落實兩國元首共識，加强兩國全面戰略協作夥伴關係，俄方願同中方加強投資貿易、能源、天然氣、和平利用核能、航空航天、科技創新、跨境交通物流等領域合作，就確保供應鏈產業鏈安全、糧食安全等問題加強溝通和合作。希望雙方進一步密切文化、青年、體育等人文領域交流合作。