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八軍團官兵見義勇為　遇突發車禍協助救人扶傷好暖心

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南官田台1線與171線道路口發生一起自小貨車與機車意外事故，在警消尚未抵達現場處理前，陸軍八軍團作戰處長江上校等官兵主動介入協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國軍愛民義舉再傳佳話，21日在台南官田台1線與171線道路口發生自小貨車與機車事故，在警消尚未抵達現場前，陸軍八軍團作戰處長江上校，主動介入指揮同行5員官兵協助疏導交通，攙扶傷患至路旁安全地點，確保現場安全無虞，直至警、消到場，江上校等人才安心驅車返營，以實際行動展現國軍助民愛民精神。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

八軍團指出，為避免車流引發二次傷害及民眾生命安全問題，江上校當下立即指揮同行5員官兵，衝鏟前協助車輛疏散引導，通報鄰近醫院及警察到場協助，並攙扶傷患至路旁安全地點，確保現場安全無虞，直至警方及救護車到場後接手，江上校一行人才安心的驅車返營。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

江上校表示，國軍以保國衛民為職志，平時精實訓練就是為了在國家有需要的時候，挺身而出，扮演安定民心、守護國土的角色，因此養成凡事以國家、百姓為第一優先考量，「苦民所苦 疾民所疾」的精神，已深入每一位國軍官兵心中並內化，相信換作是其他同仁，也會做出一樣的反應，國軍有信心也有能力，可以扮演愛民之師、穩定民心的角色，迷彩的身影就是安全的縮影。

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