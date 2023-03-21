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中山女高學創人員禁學生穿緊身褲　超瞎理由「校內有男老師」挨轟

▲台北市中山女高照片。（圖／記者楊惠琪攝）

▲中山女中學生控學創人員要求學生不要穿緊身褲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台灣青年民主協會在臉書揭露，台北市中山女中「學務創新人力」執法過當，多名學生在網路論壇指控，學創人員「要求學生不要穿緊身褲，因為校內有男老師」、「晚自習到廁所敲門，因為學生上廁所上太久」、「中午時間還沒到，就吹哨要求學生回教室」、「回撥電話給家長問，你是不是學生冒名來請假」。

配合教育部教官退出校園政策，學校改聘「學務創新人力」，負責協助校園安全、兒少偏差行為預防及輔導工作。

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青民協表示，有許多學生提到，學創人員見學生穿緊身褲時，竟稱「因為學校有男老師，所以不能穿」、「是為了保護你們」。有女學生為男老師報屈說，「學創人員這樣的言論，簡直是把校內的男老師都當成潛在的加害人，用檢討被害人的角度，來教育學生，完全欠缺教育專業。」

青民協指出，還有學生指控，晚自習時去廁所，卻遭學創人員敲門詢問狀況，「我感受到非常噁心、不舒服」，當場「屎意全無」。學生曾多次向學務處、校長室反映，卻得到「學創人員很辛苦，校方也不想為難他們」的回應，經學生反映後，也未見學創人員態度改善。

中山女中今（21日）回應，已加強學創人員輔導管教知能，強調學校在服儀上僅規定學生入校應穿著黑色素褲且不限材質，其合宜的樣式是由學生代表透過服儀委員會提出意見後表決通過，若有不符會以正向輔導方式規勸；至於如廁時敲門為單獨事件，已給予學創人員在職教育，未來會定期強化與學生的溝通策略。

校方強調，由於學校是女校，向來相當重視校園及同學的安全，校內也有部分學生肯定學創人員的關心，呼籲學生若遇到相關問題，可透過學校意見信箱、班代大會、與校長有約、服儀委員會、學生申訴委員會等管道溝通。

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