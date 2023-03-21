政府3大努力拚ESG！　蔡英文承諾：確保發電系統不缺電

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政府拚ESG！蔡英文承諾「確保發電系統不缺電」　去年已有3大努力

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮時，針對外界關心的電力供應問題表示，政府從去年開始，就做了很多努力，第一，「讓機組提早歲修，提早發電」；第二，「新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線」；第三，「再生能源助攻，尖峰供電充裕」；她承諾，政府會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

蔡英文表示，現在全球正加速邁向「2050淨零轉型」，台灣也急起直追，從2016年她上任以來，就開始推動能源轉型，為台灣未來30年的發展打下基礎，這是一場長期的耐力賽跑，將近7年來的努力，已經逐漸看到成果。

蔡英文說，在大家的共同努力下，去年台灣的「風」和「光」都創下最高的設置量，現在光電設置量已經有10GW，相較2016年，增加超過7倍；台灣的離岸風電從無到有，現在已有197座風機安裝完成，目前台灣再生能源的總發電比例已經達到8.3%，而再生能源的投資及建設，每年可以穩定貢獻台灣1%的GDP成長；預計在2025年，「風光」累積投資將達到近2兆元，這麼龐大的市場規模，也會帶動經濟發展，加速產業升級。

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供）

蔡英文提到，面對國內企業對綠電需求加大，台灣發展速度也會加快，政府已經把現有的量能、可預期的進步和所需的資源，一併納入考量，做系統性規劃，去年政府公布「淨零排放路徑圖」及「十二項關鍵戰略」，隨著今年1月《氣候變遷因應法》立法，有關淨零轉型路徑及氣候調適，都將逐步落實、執行。

對於電力供應的問題，蔡英文表示，政府從去年開始，就做了很多努力。第一，讓機組「提早歲修，提早發電」，為了穩定夏季供電，政府去年開始調整歲修的時間，預計在今年4月底前，4部歲修機組會全部回歸。

蔡英文說，第二，「新增更大容量機組，在夏季用電尖峰前上線」，今年新增的通霄機組和大潭8號機，會趕在夏季用電高峰前上線接受調度；第三，「再生能源助攻，尖峰供電充裕」，白天風電、光電大力發電，晚上水力發電，多管齊下，穩定供電，讓民生及產業能如常運行，政府和台電不只會確保發電系統不缺電，也會持續加強電網的安全穩定。

最後，蔡英文指出，無論是能源穩定或是能源轉型，都是重要且艱鉅的任務，政府有決心、有目標，會持續整合各界量能，全力投入，也請大家繼續協助政府推動各項政策。她相信，只要政府與民間齊心努力，在各自領域往前邁出一小步，台灣就會朝永續發展目標往前推進一大步。

▲▼總統蔡英文出席「ESG永續台灣第三屆國際高峰會」開幕典禮。（圖／總統府提供）

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