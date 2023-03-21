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核二退役！北市社子地區大停電　藍委疑：難道只能天天膽戰心驚？

▲▼陳建仁赴立法院備詢 立委鄭麗文 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市士林、北投區一帶於昨日晚間約7點40分發生跳電事故，不僅造成社子地區用戶約2萬9302戶停電，多處街道也陷入一片漆黑，紅綠燈無法運作。對此，藍營立委鄭麗文21日質疑，現在才剛開始春天，大家冷氣都還沒開，就已經開始跳電，之後天氣只會越來越熱，用電量上升該如何是好？難道只能天天膽戰心驚，害怕今天會不會停電嗎？

鄭麗文今日透過臉書發文表示，昨晚士林、北投一帶發生跳電事故，此次跳電造成社子地區用戶約2萬9302戶停電，多處街道陷入一片漆黑，連士林觀光夜市的店家也停電，大家只好摸黑吃飯，紅綠燈更是無法運作。台電在事後則回應，停電原因為社子69kV特高壓線路跳脫，目前已進行轉供及搶修。

鄭麗文質疑，核二廠才剛停止運轉六天，結果又停電了，政府保證的不缺電，真的能夠相信嗎？現在才剛開始春天，大家冷氣都還沒開，就已經開始跳電，之後天氣只會越來越熱，用電量上升該如何是好？難道只能天天膽戰心驚，害怕今天會不會停電嗎？

鄭麗文表示，雖然台電針對缺電問題不斷端出數據，說去年為了因應用電需求，已經提前各組歲修時間，並新增光電與風電再生能源、新增大潭8號機、通霄小型機組及水力發電，但是光靠水力發電真的足夠嗎？看起來有備而來，但質疑聲浪從來沒有停過。

鄭麗文指出，再生能源雖然是台灣達成2050年淨零碳排的主要目標，但是全球因為地球暖化，氣候變得極端，和以往不同，水災、旱災、火災等變化都會影響到光電、風電、水電發電的穩定性，而面對這些氣候因素，再生能源還有很多問題未克服，真的能夠當成基載電力嗎？

鄭麗文補充，近幾年台商回流擴廠，半導體等高科技廠區一座接著一座蓋，用電量想必在未來只增不減，但台灣的不穩定供電卻讓大家感到人心惶惶，深怕哪天跳電、停電，營收直接「放水流」。她強調，台灣在經濟發展上絕對缺少不了充足電力，加上現在遇上枯水期，水力發電的供電量真的足夠嗎？ 都快沒水用還要拿來發電。

鄭麗文認為，雖然核能已被歐盟視為是綠能，但國際能源署（IEA）也說「核能是第二大低碳排電力來源」，僅低於水力發電，且核能有助於減少國家對化石燃料的依賴、減少二氧化碳排放，是提高各國發展再生能源過渡階段的能源安全。

鄭麗文痛批，「台灣和國際背道而馳，應將核能一口氣通通除役！蔡政府總是大聲說已經準備好了，可結果卻是亂七八糟，這次又該如何讓百姓信服台灣電力充裕且不缺電？」

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鄭麗文停電缺電

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