「台灣遭受攻擊美國會協防」　前白宮顧問：美國沒任何意圖改變現狀

▲總統蔡英文接見美國前白宮顧問歐布萊恩。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日接見美國前白宮國家安全顧問歐布萊恩，頒授「特種大綬景星勳章」。歐布萊恩致詞時表示，美國不樂意看到台灣受威權政體攻擊，他可以保證，美國會跟台灣團結站在一起，他也提到美國總統拜登（Joe Biden）曾4度公開聲明，假如台灣遭受攻擊，美國一定會協防台灣一事。他強調，美國沒有任何意圖改變台灣現狀，不論是川普或拜登都是一樣。

歐布萊恩致詞時表示，台美關係非常強健且歷史悠久，美國的國安單位非常重視台美之間的關係，也致力於推動日本前首相安倍晉三所說的「一個自由開放的印太區域」，而美國也有非常多關注台灣的學者，而美國已經通過180億美元的對台軍售案，他很高興看到現任的白宮國安顧問，以及整體的拜登政府，延續先前的政策方向。

歐布萊恩指出，台灣是很好的典範，展現民主、法治及個人自由如何被發揚光大，但可惜世界上有極權、威權政體，不重視自由的價值。他說，正如同蔡英文所言，有好的國防能力，就可以嚇阻敵人的攻擊，他很高興可以看到台灣投注越來越多的資源在國安，包括兵役的延長改革等。

歐布萊恩說，他們非常不樂意看到台灣受到威權政體的攻擊，他保證美國會跟台灣團結站在一起，川普總統有這樣的立場，而拜登總統也4度公開聲明，假如台灣遭受攻擊，美國一定會協防台灣，自己2個女兒都在美國從軍，這個承諾對所有美國家庭來說，都意義深遠。

對於先前歐布萊恩被指控，聲稱兩岸若發生戰事，美方不惜摧毀台積電等事，歐布萊恩表示，他必須要澄清，避免惡意的扭曲、假訊息攻擊。他強調，美國沒有任何意圖改變台灣現狀，不論是川普或拜登都沒有這樣的意願。

歐布萊恩說，不願意讓世界回到幾個世紀以前，一個強大的國家可以任意侵略規模較小的鄰國，只為了自己的榮耀、擴張領土或自己的經濟利益。

歐布萊說表示，俄羅斯領導人普丁的作為，讓俄羅斯軍隊受到極大的打擊，許多年輕士兵喪生，甚至要向伊朗德黑蘭求助，俄羅斯的經濟也徹底受到西方制裁，而西方自由世界因此更加團結，瑞典跟芬蘭都開始要加入北約，俄羅斯對於鄰國來說，威脅越來越大，希望中共還有俄羅斯可以在這件事上重新思考過去的政策。

▼總統蔡英文接見美國前白宮顧問歐布萊恩。（圖／總統府提供）

