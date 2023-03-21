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社會 社會焦點 保障人權

機車行吵歸剛！深夜催油門+打麻將　鄰居吞藥才能睡「布條夾擊」

記者許權毅／台中報導

台中市東區自由路上一間機車行遭指控是噪音惡鄰，附近鄰居表示，該機車行專營改裝或是道路救援，半夜就會不斷催油門，還有許多「友人」聚集打麻將、訕笑，加上音樂連續轟炸1年5個月，附近住戶無法睡覺，甚至要靠藥物才能入眠。經由警方、里長、議員溝通也無效，隔壁2戶鄰居掛上布條「夾擊」，控訴「擾鄰無法無天」。該機車行唐姓老闆坦承擾鄰，也強調以後都會淨空，晚上9點後也不再營業。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中東區一間機車行遭控噪音轟炸1年多，附近鄰居遭到長期精神折磨，溝通無效後掛布條抗議。（圖／記者許權毅攝）

隔壁鄰居何先生在網路上發文指出，該機車行天天噪音、空污以及嘻笑三字經叫罵，而且總是從傍晚5點一路到隔天天亮，經過1年5個月的「精神折磨」，附近鄰居都早已受不了。何先生解釋，該處大多都是老宅，居民住在這邊都50多年以上，機車行來承租此屋1年多以來，幾乎是天天吵鬧到深夜。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲機車行左右住宅都嚴重受到影響，每天深夜都不得安心入眠，時常會被訕笑、打麻將以及催油門聲音吵醒。（圖／記者許權毅攝）

何先生控訴，除了吵雜、罵三字經等等，晚上人多時，還會將車直接停到他們家騎樓內擋住出入口，地上更是留下菸蒂、檳榔渣，附近居民只能自行清掃，也常常會有「噪音豪車」停整排，將車輛停在別人家門口，一停就是3天，導致其他住戶無法出入，相當困擾。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 民眾拿畫面指稱，凌晨3點機車行還在催油門測試，附近住戶門前也常常遭「噪音豪車」停滿。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

另一戶鄰居表示，對方時常放「重低音」音樂，聲音就從左邊不斷傳來，就連自家右側的另一戶鄰居也聽得到，還曾誤會是自家放的，向他們抗議，結果澄清後才知道是機車行深夜傳出的噪音，可見聲音有多大。老闆娘透露，夫妻倆因為對方刻意催油門，空污都不斷往屋內跑，吃飯也沒辦法安心吃，晚上更是常常打麻將、嬉鬧，就連報警也沒有用，警察來了之後會安靜一下字，但不久又「變本加厲」，就像是在挑釁一般。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 該機車行跟附近住家都是老宅，隔音效果較差，容易互相影響，其中隔壁住戶甚至要吞藥才能入眠。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

老闆娘表示，曾經找過里長、議員以及警察，結果通通無效，加上噪音很難蒐證，手機錄的跟實際聽到又不同，此外，對方疑似會看監視器，只要警察來了就馬上關燈，但是噪音持續，警察走了之後更加肆意妄為，還曾目睹警察還沒下車，機車行老闆就衝出來「迎接」向員警表示「知道了」，足見問題早就相當久了。

《ETtoday》記者今日實際前往現場，發現有環保局人員前來，在該處架設儀器監測，環保局人員證實是接獲民眾投訴前來，現場有分貝計、監視器等等，預計在此測量24到48小時，後續將依照蒐證處理。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 今日現場有環保局人員前往，架設儀器監測。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

機車行唐姓老闆拉下鐵門，僅透過電話表示，鄰居確曾多次告誡，也坦承確實吵到附近鄰居，因此往後不再會有人員在此處聚集，都會淨空，且晚上9點後不再營業，會改善。至於是否有人在此處打麻將到深夜？唐姓老闆否認，表示沒有打牌，單純聊天嬉鬧，偶爾也會有客人或是不認識友人前來，聲音才會比較大聲。

第三分局警方表示，東區自由路三段機車維修業者深夜喧囂擾民案，111年接獲民眾報案後，即就妨害公眾安寧部分，依社會秩序維護法第72條究辦，民眾反應維修機車造成空氣汙染等情形，警方也持續通報主管機關依權責辦理，亦將加強周邊巡邏，如再有發現妨害公眾安寧或其他不法情事，續依法究辦。

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