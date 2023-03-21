50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」　店員哀喊：真的會哭

▲50嵐深受國人喜愛。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

超商透過寄杯服務來增加客人黏著度，那手搖飲為何不跟進呢？一名女網友自認是飲料控，每天一杯飲料不離手，尤其最愛50嵐的四季春茶。對此，原PO也靈光一閃拋問「50嵐為何不推出APP寄杯？」文章曝光後，有網友分享南部某分店的寄杯活動，60元折扣後變45元，海報曝光後引發網友驚呆了。

一名女網友在Dcard表示，50嵐分店雖然不像超商那麼密集，但它在全台也算是最多分店的手搖飲之一，因此讓她好奇「50嵐為何不推出APP寄杯服務呢？」

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原PO也自嘲，有的人是天天喝一杯咖啡，而她幾乎每天會喝一杯50嵐，尤其四季春茶是原PO的最愛純茶飲品，於是也想問「難道沒有人跟我一樣幾乎天天喝手搖嗎？」

底下網友熱議，「50嵐就是中規中矩的飲料店啊，走傳統產品傳統風格，不像其他飲料店搞一堆有的沒的聯名之類的，不然就是忙著做公益」、「50嵐不做活動，不出新品的」、「我是覺得50嵐沒有會員制很可惜」、「不用寄杯、不需要聯名穩穩的就好」、「全台灣50嵐不是同一個總公司呦」。

不過有趣的是，一名網友分享某間50嵐分店的寄杯活動，主打買5送1，單筆滿2000元再享9折，而寄杯分兩個方案，48杯為30元品項，價格是1200元（平均1杯25元）；60元品項為2160元（平均1杯45元）。至於24杯部分，僅有60元品項，價格1200元（平均1杯50元）。

對此，有店員直呼，「可以先不要寄杯嗎？平常光結帳點單就一堆人有一大堆奇奇怪怪的問題了，再寄杯真的會哭」、「要看每間店有沒有活動了～畢竟50嵐加盟店也很多，剛好上面海報就是我們老闆開的店，前員工路過」。

▼南部50嵐分店竟有寄杯活動。（圖／翻攝Dcard）

