開喝了！　超商「大杯特濃美式買1送1」連喝3天

▲全家連3天大杯特濃美式買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天開喝！全家即日起連3天於全門市祭出「大杯特濃美式買1送1」、「嵜本玉米濃湯買1送1」共2大好康，只要使用限定電子支付即可享有優惠。另，7-11即日起限時8天也於APP推「指定咖啡飲品買4送2」優惠，把握機會囤杯去。

▲嵜本玉米濃湯也同享買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

全家即日起至3月19日限時3天於全門市祭出「Let’ s Café大杯特濃美式買1送1」，且開放冷熱任選，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠，加碼「嵜本玉米濃湯同享買1送1」優惠，小確幸通通不能放過。

▲7-11連8天指定咖啡買4送2 。（圖／業者提供）

另，7-11OPEN POINT APP行動隨時取即日起至3月24日也祭出「指定咖啡飲品買4送2」，優惠品項包括「CITY CAFE特大美式（每日限量）」、「CITY CAFE特大拿鐵」、「CITY TEA四季純奶青／經典純奶茶（任選）」、「CITY PRIMA精品美式」及「CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵／CITY TEA大杯冰燕麥奶茶／CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶（任選）」，咖啡控肯定要囤。