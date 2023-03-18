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超商咖啡怎樣買最省？內行曝2神招「爽喝買一送一」

▲▼咖啡,喝咖啡,咖啡因。（圖／南投醫院提供）

▲據統計，台灣人一年可喝掉28億杯咖啡！（資料圖／非新聞當事人／南投醫院提供）

網搜小組／劉維榛報導

想喝超商咖啡來提神，該如何省錢呢？一名男大生表示，查看超商APP活動，目前有5杯72折的優惠，為了想再省一點，讓他求問「咖啡近似於買一送一等級的優惠，推出頻率大概如何？」文章引發熱議，多數人直言喝濾掛最省，但若偏向喝超商的話，把握2招可爽喝「買一送一」。

一名男大生在PTT省錢板表示，到10月前每天會喝有一杯美式的需求，就怕長期累積花費驚人，儘管打開超商APP不時有折扣活動，目前是5杯72折的優惠，但原PO認為優惠還是太少。

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對此，原PO好奇求問，何時能等到接近「買1送1」的折扣優惠，或是幾時會有「買1送1」，超商推出的頻率大概如何呢？

文章曝光後，多數人建議改喝濾掛更省，「咖啡要省就是喝濾掛，一杯約10元左右」、「濾掛唯一解，一包不到10塊」、「濾掛要沖多大杯都行，淡濃而已」、「好市多即溶咖啡」、「 手沖+1，自己磨比濾掛便宜」、「即溶很方便，只是要選到喜歡的味道不容易，只建議找黑咖啡，二（三）合一的都 不優」、「好市多買濾掛或豆子，正解」。

或是網購買咖啡券、找轉賣也是好方法，「要喝7-11的話可以去蝦皮買，比較便宜」、「去e-coupon買一杯25元上下」、「就只能等了！急著喝就蝦皮或e-coupon板，看一下有沒有買來囤貨或轉賣的」。

內行人也分享省錢妙招，包括把握連假優惠、緊盯門市群組活動等，「過年時段不是常常打折」、「接下來清明節可能又會有超商咖啡優惠」、「多注意7-11活動，之前出好幾次買一送一了，最近一次就在3/12的文章」、「全家常常有買一送一」、「現在有連假咖啡通常會有活動」、「加入門市群組，不會錯過活動」、「直接買100杯送40杯就好」。

最後還有神人曝超狂買法，「這次3杯77折、5杯72折，用icash滿888折125元，我買28杯 搭配環保杯折5元，這樣算起來一杯23，幾乎半價！我買的是中熱拿原價45元」、「我自己是低成本會收集無期限的7-11商品券，等到有活動的時候，搭配卡片本身的回饋，像是國泰CUBE、中信ALL ME卡等（沒有9折up不用），如果有用Open錢包可以累積OP點也可以一併折抵，另外會選家裡附近或工作地點附近在有活動的時候，大量在店裡寄」。

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

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