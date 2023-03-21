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台大繁星錄取率6成　這四系缺10人「八斗高中首次有學生上台大」

▲台大校長陳文章表示，台大繁星推薦管道招生比例，將逐年調升到15%，分發入學管道則減少。（圖/記者許敏溶攝）

▲台大繁星推薦結果今天公布，共有10個缺額。（圖/記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學繁星推薦今天（21日）放榜，台灣大學今年共錄取350人，錄取率約6成，但有4個學系共計10個缺額，台大註冊組主任李宏森指出，缺額主因是4個學系訂的門檻較高，導致部分學生因學測分數較低而不敢選填，校方平常心看待，另今年基隆市八斗高中首度有學生錄取護理系。

112學年度繁星推薦今天公布錄取結果，根據甄選會公布資料，包括台大在內的66所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬4431人，錄取人數較去年減少603人，錄取率則是62.71%，較去年上升0.9%，但是因報名人數減少，缺額達1330個，較去年增加919個。

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李宏森表示，今年台大繁星推薦共有360個招生名額，總計631人報名，扣掉醫牙，錄取率約6成，其中4系共有10個缺額，全部都是第三類組，但比去年7系、15個缺額少，10個缺額包括醫技系4人、物理治療系1人、農藝系3人、植微系2人。

李宏森分析，有缺額的4個系，報名人數都偏低，主因是這四個學系因為對學測要求分數比較高，部分科目得達到頂標，可能因此導致學生不敢選填上述科系，校方尊重學系選擇，也會平常心看待，10個缺額會流用到七月的分發入學管道。

此外，李宏森表示，今年台大繁星推薦管道共錄取350名學生，來自236所學校，其中私校有81所、共127人，基隆市八斗高中首度有學生錄取有護理系，這位學生校排則是1%，這也凸顯「校校等值」、「城鄉均衡」概念。

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