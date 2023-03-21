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台大生搶「看電影學愛情」！第一個學生設計課程、中籤率僅3%

▲▼台大第一個學生設計課程「看電影學愛情」，中籤率僅3%。（圖／台大提供）

▲台大第一個學生設計課程「看電影學愛情」相當搶手，中籤率僅3%。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學開校以來第一個由學生自己設計的通識課程「看電影學愛情」，本學期成為校內最熱門的課程之一，公布之初就吸引2099人搶修初選，錄取僅70人，中籤率僅有3%，提案的台大物理治療學系姜宗佑指出，大學專業科目中，鮮少學習如何擁有一段幸福的親密關係，希望設計這樣課程，幫助大學生學習愛情。

台大創新設計學院自109學年度開始實行「設計你的課程」計畫，實踐以學習者為中心精神，邀請台大學生設計一堂課，推廣自己覺得很重要的能力。計畫已募集 39 個提案、超過 2200 位同學支持連署，至今協助 13 個提案執行，課程主題多元，有「鋼管舞文化與實作」、「Pashan！再往山裡走一點」、「玩戲劇學溝通」等，雖然過往的提案無法計算學分，但仍廣受同學們歡迎。

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台大指出，「看電影學愛情」就是經過「設計你的課程」計畫執行，優化成為2學分的跨領域通識課程，屬文學與藝術、哲學與道德思考領域。此提案學生為物理治療學系姜宗佑，他說，在修習大學中的專業科目中，鮮少學習如何擁有一段幸福的親密關係，以及如何在愛人與愛自己之間取得平衡，希望能設計這樣的課，幫助大學生學習愛情，也要感謝醫學系教授黃韻如，戲劇系主任謝筱玫和學校支持，讓這堂課成為有學分的正式課程。

▲▼台大第一個學生設計課程「看電影學愛情」，中籤率僅3%。（圖／台大提供）

▲台大戲劇系主任謝筱玫（圖右） ，和「看電影學愛情」課程的提案人、台大物理治療學系姜宗佑（圖左）。（圖／台大提供）

黃韻如以行動響應對課程的支持，她以90 年代的愛情電影為課程宣傳，在開學前一周每天更換大頭貼，每張大頭貼即代表著一部90年代愛情片中的某個場景，如「征服情海」、「麻雀變鳳凰」、「電子情書」等，引起許多師長討論，紛紛表示想到「看電影學愛情」的課堂上旁聽學生設計的課程，看看新世代如何從「戀夏500日」展開一段「花束般的戀愛」，打開「最後一封情書」上面寫到「我就要你好好的」。

創新設計學院院長陳炳宇指出，「設計你的課程」計畫，讓學生有機會成為知識傳遞者或倡議分享者，當學生角色轉換，自主學習能力提升，其獨特性能因大學教育而加以成就，避免在單調、僵硬的框架下遭到抹滅；而提案同學在推廣認為重要的能力或議題時，也能訓練知識轉譯、授課技巧及專案管理等技能，從體驗知識建構的過程養成自主且深入學習的能力。

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