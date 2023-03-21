日本關鍵1球逆轉勝！球迷見證「村民變村神」太刺激：本季最好看

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

「墨日」經典賽4強大戰今（21日）開打，前8局打完日本落後1分，但9局下村上宗隆再見安打，日本以6比5逆轉墨西哥，明（22）日將與美國爭世界第一。針對這場賽事，不少網友直呼精彩，「日本這劇本誰相信啊？X竟然逆轉欸」、「這場真的經典」。

日本以6比5逆轉墨西哥，就有網友在PTT的Baseball板上，以「這場有史上經典等級了嗎」為題發文，直呼「墨日之戰」根本神仙打架，應該可以名列歷史了，大家覺得有超越「朗神」封神的那一場嗎？

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貼文底下，也有不少網友討論道，「日本專出經典戰」、「投手、守備、打擊都精彩，真的好看」、「有！頂尖對決，還都沒有失誤」、「毫無冷場」、「本季最好看，什麼都有了」、「真的典藏了」、「最後串聯跟調度太神了」、「有看這場真的大賺，日本棒球漫畫都是真的」、「村神歸位經典之戰」、「洗個澡出來就逆轉了，漫畫劇情都是真的」。

還有不少網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言直喊，「村民建功變村神了」、「一棒從狗熊變英雄！真是太戲劇化了」、「這場太神了，刺激」、「村民演了整個賽程，才薛（削）到你這個老墨」、「村上很X，洗刷了」。也有網友表示，「墨西哥賽前不被看好，但過程中領先大半場，雖然最後飲恨輸球，但這才真的稱得上雖敗猶榮」。

▲日本隊明天要和美國爭第一。（圖／達志影像／美聯社）

回顧稍早賽事，「墨日」大戰的前3局雙方未有攻勢，直到4局上2出局後，佐佐木朗希接連被敲2安打，烏瑞亞斯（Luis Urías）轟左外野3分砲，墨西哥先破蛋，以3比0領先。而到了7局下，日本2出局一、二壘有人，吉田正尚從羅米洛（JoJo Romero）轟出右外野3分砲，雙方戰成3比3平手。

墨西哥8局上亞羅薩倫納（Randy Arozaren）敲二壘安打，凡杜戈（Alex Verdugo）再補上一支二壘安打，墨西哥再度取得領先；接著，梅內塞斯（Joey Meneses）敲左外野安打，打退日本強投山本由伸，墨西哥再靠安打添1分，單局進帳2分，以5比3領先。

8局下日本岡本和真觸身球上壘，山田哲人左外野安打，山川穗高高飛犧牲打，日本追回1分。9局下日本原先還落後1分，但大谷翔平中外野二壘安打，吉田正尚保送，村上宗隆再見安打，最終日本6比5逆轉勝。