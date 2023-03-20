快訊／首宗國民法官參審母殺子悲劇　貧母悶死6歲兒卻獨活今起訴

▲新北地院外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名許姓單親媽媽去年（2022年）因無力扶養6歲獨生子，涉親手用枕頭悶死小孩後自戕，造成兒死母獲救的人倫悲劇，在押的許女今被起訴殺人罪嫌，隨即移審成為新北地院首件國民法官法庭審理案件，新北院抽籤分案專庭審理，並將召開接押庭調查是否繼續羈押許女。

現年36歲的許女前年（2021年）11月和前夫協議離婚，約定共同行使兒子監護權、每隔1到2周輪流照顧獨子，許女在新北市樹林區租1間4坪套房和兒子同住，靠從事電話行銷工作養家，去年8月被辭退、頓失收入。

去年10月17日，許女以兒子接種疫苗在家休息為由，接連向兒子就讀的國小請假2天，同月19日導師仍沒看見小孩來上課，當天上午11點收到許女繼續請假訊息起疑心，通知男童父親了解。

許女前夫整天找不到許女，當晚9點多聯繫許女雙親會同警員、里長與房東到租屋處破門查看，赫見男童全身無外傷，衣著完整死在床上、已現屍斑，許女頸、胸有刀傷，全身是血仰躺兒子身旁昏迷、仍有氣息，現場留有遺書。許女經送醫急救保住性命，清醒後坦承用枕頭親手悶死兒子，出院到案被羈押至今。

新北地檢署偵辦後，今起訴許女涉犯家暴殺人罪嫌、連人帶卷移審，建請依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，成為新北院在國民法官參與審判新制上路後首宗案例，新北院隨即電腦分案，由專庭法官洪振峰中籤受命審理，審判長為蘇揚旭，陪席法官為施建榮。

此外，新北院依《國民法官法》規定，另抽出調查是否接押的合議庭成員，包括受命法官梁家贏、審判長王榆富與陪席法官鄭琬薇，今將召開接押庭調查。

國民法官參審新制今年（2023年）元旦起施行後，目前全國已有數件專庭個案，都還沒進入選任國民法官程序。全國首件為擔任保險業務員的黃姓男子涉殺害施姓男同事命案，今年1月5日起訴移由台中地院審理，台北地院首案為本月（3月）8日起訴的李姓男子在行政院前涉酒駕肇事致人於死案，新北地院今審理首案，是國民法官新制第1件母殺子悲劇。

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