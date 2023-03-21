違規男自信酒測過關　測完秒翻臉求重測：啤酒怎麼可能0.81！

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警方昨(20日)巡邏時，發現一部自小客車上的乘客全都沒繫安全帶，於是上前攔查，結果發現林姓駕駛散發濃厚酒味，他有自信酒測值不會超標，豪爽地吹氣，沒想到一測就超標，情緒突然變得激動，大喊「啤酒而已，怎麼可能0.81！」還要求員警要重測，警方將他上銬逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

▲警方初步以酒測感知器檢驗，機器馬上亮紅燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在20日下午5點多，林姓男駕駛在工地下班後，準備載著同事返回田寮區住處，當時鼓山分局巡邏員警行經華泰路時，發現林男車上的乘客都未依規定繫上安全帶，員警上前盤查，並要求林男下車，卻意外聞到他身上散發酒氣。

▲眼尖的員警發現林姓駕駛、車上乘客都沒繫安全帶。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警問：「你有喝嗎？」林男表示：「沒有。」並堅稱今天一整天都沒喝，不過朝酒測感知器吹氣後，馬上就亮燈，林男還豪爽地說：「你測阿！我就是沒喝。」但最後仍坦承，下午在同事的慫恿下有喝了一點點酒，更表示遇到了就要坦然面對，自信酒測值不可能會超標。

「3、2、1！」酒測值出爐，竟高達0.81，員警直呼：「超過很多耶！」沒想到林男突然情緒激動，大喊：「喝啤酒而已，怎麼可能0.81？重吹一次啦！X邀，啤酒而已，怎麼可能0.81！」

林男因涉嫌公共危險罪嫌，遭警方當場上銬逮捕；另2名同車乘客也因未勸阻駕駛不得酒駕，依違反道路交通管理處罰條例分別被開出違規罰單。