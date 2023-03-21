泰25歲人妻失蹤！後院池塘撈出「疑似人骨屍體」　老公選擇自殺

記者張寧倢／編譯

泰國北部呵叻府一名30歲男子13日被發現在家中輕生死亡，然而，事發前他卻傳了一段奇怪的訊息給岳母說自己「很生氣」，而25歲妻子幾乎同時離奇失蹤。當局20日在男子住處後院池塘、樹下發現10多處燃燒過的灰燼，藏著不明骨頭和「疑似人類遺骸」，警方認為可能屬於他已失蹤超過1周的妻子。

▲泰國25歲人妻失蹤超過7天，老公選擇輕生，如今家中後院卻挖出不明骨骸。（圖／翻攝自YouTube）

根據「The Thaiger」報導，30歲的西提喬克（Sittichoke）在13日中午用臉書傳訊息給岳母說「我生氣了，這太過分了，對不起，媽媽」。岳父母收到不尋常的訊息後，憂心忡忡地趕到女婿家，發現西提喬克已經輕生死亡，而25歲的女兒蘇提塔（Suthita，暱稱Nam）卻不見蹤影，於是他們向警方報案失蹤，並說最後一次見到女兒已是2天前的11日。

西提喬克遺體被發現7天後，泰國警方20日在他家後院發現有5個池塘，還有香蕉樹莫名被丟進水裡，懷疑是為了隱藏東西，潛水員耗費30分鐘搜索後在池中找到一塊巨大的骨頭，上面還沾黏著看起來被火燒過的肉，還發現一些「類似人類的身體部位」。後院幾棵果樹下方的10多個灰燼堆中也挖出不明的燒焦骨頭、遺骸。

西提喬克的母親坦承，兒子身亡前一天的12日，她曾目睹兒子在後院放火燒東西，當時兒子只說自己衣服被燒到，卻也不讓她下樓查看，最終她也不知道兒子燒的是什麼。目前警方已經將所有蒐集到的骨頭與身體部位送驗，其中是否有失蹤妻子蘇提塔的遺骸仍有待確認。

然而，蘇提塔的父母現在深信，是女婿先謀殺了女兒，試圖毀屍滅跡，出於內疚才傳訊息給岳母並且選擇結束自己的生命。

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