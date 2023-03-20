台灣人受害！泰國機場搭小黃「車錢翻4倍」　司機懲處出爐

▲台灣一名女子從泰國機場搭計程車前往曼谷市區，被收取高額費用。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣一名旅客抵達泰國機場後搭乘計程車前往曼谷市中心，然而卻被收取1200至1500泰銖費用（約新台幣1150至1440元），遠高於一般跳表的300泰銖左右費用（約新台幣290元），價格至少翻4倍。這名計程車司機遭到懲處，不但被終生禁止在泰國最大機場載客，還可能被吊銷計程車執照。

泰國國家報報導，依據規定，所有在泰國機場載客的計程車司機都必須使用跳表計價，一般來說，從素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）到曼谷的費用約莫300泰銖，但這名計程車司機長期使用一份偽造的價目表，上面寫有前往許多地點的價格。依據這份名為「Taxi Airport International」的價目表，從機場前往曼谷市區的價格為1200至1500泰銖，到芭達雅（Pattaya）則是2800至3500泰銖等。

A taxi driver has been banned from picking up passengers at Thailand’s largest airport for allegedly using a fake list of flat-rate fares to overcharge a Taiwanese visitor for a ride. | @asianewsnetwork https://t.co/QvN9byIx0F — Inquirer (@inquirerdotnet) March 20, 2023

這張照片被上傳至臉書，貼文內容指出，「尷尬了！一名台灣女性從素萬那普機場乘坐計程車前往曼谷市中心，被收取1200至1500泰銖，司機還說價格是機場定的」。這也引起泰國機場的注意，並在這則貼文下方指出，將立即針對此事展開調查。

機場管理部門19日指出，在網路上得知相關消息後，立刻找到這名計程車司機進行瞭解，已把此人名字通報至陸路運輸廳（Land Transport Department），除了禁止在泰國機場載客，也因為損害國家形象，擬吊銷他的計程車執照。

報導提及，這名計程車司機也可能在其他地點欺騙其他遊客。機場管理部門表示，將對計程車司機進行24小時隨機抽檢，造訪機場者可舉報拒絕使用跳表裝置的司機。