台灣人受害！泰國機場搭小黃「車錢翻4倍」　司機懲處出爐

▲台灣一名女子從泰國機場搭計程車前往曼谷市區,被收取高額費用。(示意圖/記者彭懷玉攝)

記者詹雅婷/綜合報導

台灣一名旅客抵達泰國機場後搭乘計程車前往曼谷市中心,然而卻被收取1200至1500泰銖費用(約新台幣1150至1440元),遠高於一般跳表的300泰銖左右費用(約新台幣290元),價格至少翻4倍。這名計程車司機遭到懲處,不但被終生禁止在泰國最大機場載客,還可能被吊銷計程車執照。

泰國國家報報導,依據規定,所有在泰國機場載客的計程車司機都必須使用跳表計價,一般來說,從素萬那普機場(Suvarnabhumi Airport)到曼谷的費用約莫300泰銖,但這名計程車司機長期使用一份偽造的價目表,上面寫有前往許多地點的價格。依據這份名為「Taxi Airport International」的價目表,從機場前往曼谷市區的價格為1200至1500泰銖,到芭達雅(Pattaya)則是2800至3500泰銖等。

A taxi driver has been banned from picking up passengers at Thailand’s largest airport for allegedly using a fake list of flat-rate fares to overcharge a Taiwanese visitor for a ride. | @asianewsnetwork https://t.co/QvN9byIx0F