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習近平逆風訪俄　CNN：北京正「挑戰美國」領導世界秩序

▲▼習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平20日訪俄與普丁會面，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

中國國家主席習近平20日高調訪俄，打出「和平之旅」的名義，試圖解決烏克蘭危機。CNN指出，習近平此行是打算將自己塑造成俄烏戰爭的和平使者，以展現北京當局在世界舞台日益增長的外交影響力，並挑戰美國領導的世界秩序。

據CNN報導，沙烏地阿拉伯與伊朗最近在中國的周旋下，破天荒宣布將恢復2國的外交關係，讓中國取得突破性外交成就。隨後，中方乘勝追擊，宣布習近平將在20日展開「和平之旅」，前往俄羅斯進行國是訪問，同時就烏克蘭和平方案做出討論。

對歐美大部分國家而言，習近平此次訪俄表現了對普丁的明確支持。如今，俄國在被國際制裁同時，正面臨著軍備物資耗盡的困境，而西方對中國可能向俄軍提供援助一事感到擔憂，美烏也在密切關注中國是否會趁習普會晤之際，為俄提供武器。

▲▼習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

然而，CNN指出，北京嘗試在與莫斯科的外交上走鋼絲，因為習近平此次披上和平外衣，嘗試以「中立的和事佬」身份協助解決烏克蘭危機，同時在不進一步與歐洲對抗的情況，加深中俄兩國關係。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）研究員哈特（Brian Hart）指出，習近平「希望藉此次出行，將自己塑造成一個政治家，同時將中國描繪成可影響全球事件的世界大國及調停者」。

不過哈特認為，「俄烏戰爭比中國之前調節的中東問題要難得多，因為其中的關鍵在於，習近平是否會運用其影響力來左右俄國未來的戰爭行為，以及習近平能做的有多少。截至目前為止，我們還未看到習近平採取任何實質措施來終止這場戰爭。」

▲▼習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

據哈特統計，中國自俄烏戰爭爆發以來，只和烏克蘭外交高層進行了5次會談，相比之下，中俄官員已進行了多達29次對談，單只習普2人就已通話4次，但習近平至今尚未與烏克蘭總統澤倫斯基有過任何聯繫。

目前，歐美官員仍對北京自稱為「俄烏和平使者」一事持懷疑態度，白宮甚至將北京提出的框架譽為「俄羅斯的觀點」。哈特直言，習近平此行不太可能對烏克蘭危機產生任何重大影響，因為烏俄雙方都沒有做好止戰所需的讓步，而這是北京無法從根本上改變的事實。

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