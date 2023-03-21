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習近平訪莫斯科　支持普丁2024年連任俄羅斯總統

▲▼習近平在俄烏開戰後，首度訪問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

▲習近平問莫斯科與普丁會面。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸國家主席習近平在當地時間3月20日下午，應約在克里姆林宮會見俄羅斯總統普丁。據陸官媒《新華社》報導，習近平在會見時強調，中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。對於俄烏戰爭，他指出，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

報導描述，習近平抵達時，克里姆林宮司令在下車處迎接。普丁總統同習近平熱情握手並合影。兩位元首就中俄關係及共同關心的問題進行了深入、坦誠的交流。

習近平先談及和普丁的親密聯繫，他指出，「很高興應普丁總統邀請，再次對俄羅斯進行國事訪問。十年前我就任國家主席後首次出訪就選擇了俄羅斯，至今記憶猶新。十年來，我同普丁總統保持了密切聯繫。無論是我在中共二十大上連任中共中央總書記，還是前不久再次當選中國國家主席，你都第一時間給我發來賀電，我深表感謝。俄羅斯明年將舉行總統選舉。在你堅強領導下，俄羅斯發展振興取得長足進展。我堅信，俄羅斯人民一定會繼續給予你堅定支持。」

習近平強調，中俄關係發展到今天，有其深刻的歷史邏輯。作為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，中俄關係在各自外交全局和對外政策中都占據優先地位。中國歷來奉行獨立自主的外交政策。把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。中俄都致力於實現國家發展振興，都支持世界多極化，都推動國際關係民主化。雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國等多邊平台的協調配合，助力各自國家發展振興，做世界和平穩定的中流砥柱。

報導還引述稱，普丁熱烈歡迎習近平對俄羅斯進行國事訪問，對習近平連任中國國家主席再次表示熱烈祝賀。普丁表示，「過去十年來，中國各方面發展都取得令世人矚目的偉大成就，這歸功於習近平主席的卓越領導，也證明了中國國家制度和治理體系的優越。我堅信，在習近平主席堅強領導下，中國必將繼續發展繁榮，順利實現各項既定宏偉目標。在雙方共同努力下，近年來俄中關係在各領域都取得了豐碩成果。俄方願同中方繼續深化雙邊務實合作，加強在國際事務中的溝通協作，推動世界多極化和國際關係民主化進程。」

報導指出，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。習近平強調，在烏克蘭問題上，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。不久前，中方專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。我們認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

普丁表示，俄方讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義。俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。兩國元首表示，期待明天再次會談，規劃未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係新藍圖。

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