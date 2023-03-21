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紐時：習近平出訪「強化中俄關係、拉攏歐洲」才是主要目的

▲▼中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平20日前往俄羅斯進行國是訪問，首日就和總統普丁於克里姆林宮會談逾4小時。儘管普丁承諾會研究中方的俄烏停火提議，但《紐約時報》分析指出，習近平此行目的並非擔任和平使者，而是專注於強化中俄關係，並修復與歐洲的關係。

根據《紐約時報》報導，俄羅斯與烏克蘭都將中國視為能改變戰爭局勢的力量，認為其有能力打破現階段僵局；但烏俄雙方也很清楚，如果中國以更直接的方式介入烏俄戰爭，例如在俄軍武器耗盡時替其補充彈藥庫，那麼就可能從根本上改變戰爭局面。

分析人士認為，除非俄羅斯軍隊面臨崩潰，中國不太可能會冒險向莫斯科提供武器彈藥，儘管北京當局有支持普丁的準備，但也僅止於提供他繼續掌權，維持中俄反對西方的相同陣線。

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）高級研究員加布耶夫（Alexander Gabuev）表示，「北京對這場衝突的態度不可而知，它想要的是防止俄羅斯出現災難性的失敗，因為那可能會威脅到普丁的統治，沒有比跟俄羅斯還更重要的關係了。」

報導指出，從某些方面來看，烏俄戰爭對中國相當有利，因為西方制裁俄羅斯，讓中國能以更低廉的價格取得俄國石油；加上歐洲國家已厭倦了戰爭，不願再經歷一個高價能源的冬季，所以也替習近平創造了離間美國與其歐洲盟友的機會。

歐洲智庫「俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心」（CREAS）主任方嫻雅（Theresa Fallon）表示，「如果我是中國政府的話，我會認為這是件好事，美國會耗盡彈藥和砲彈，其注意力會被分散，而不是像雷射那樣聚焦在中國身上。」

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