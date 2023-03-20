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幕後／不甩賴清德誠信條款　議員登記立委初選「不只王世堅」

▲▼民進黨台北市議員王世堅登記參選黨內立委初選。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅今天上午登記參選民進黨立委初選。（圖／記者袁茵攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選開跑首日，儘管黨主席賴清德選前拋出「誠信條款」議題，不建議剛當選的縣市議員轉戰立委初選，不過，全台灣仍有多位縣市議員搶在第一天登記參選，挑戰現任黨籍立委，包括擁有全國知名度的資深台北市議員王世堅登記角逐大同、士林選區，將迎戰綠色友誼連線立委何志偉；親近屏東縣前縣長潘孟安的現任議員陳明達也率先登記爭取屏北立委提名，挑戰現任新系立委鍾佳濱。

王世堅今天上午前往民進黨台北市黨部領表登記，確定投入士林、大同選區初選，挑戰何志偉，還意有所指地隔空嗆聲「我信賴（指賴清德的競選口號「信賴台灣」），不信邪」，包括英系議員洪健益、林世宗、劉耀仁、陳慈惠、張文潔、吳沛憶、正國會議員許家蓓等人均同台力挺；何志偉則表示，尊重個人生涯規劃，並自評「做事不做秀」、「一直守著對大家的誠信」反酸，雙方隔空駁火。

對於黨內設有「誠信條款」一事，王世堅今天接受媒體聯訪說，賴清德曾公開宣布2024立委選舉沒有現任優先，都要初選，所以他響應賴清德的說法，「我來參選，其實更完備了黨的程序正義，完整小局才有完美大局，大局的完美無缺是建立在小局的程序正義」。

▲▼何志偉聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨立委何志偉預計明天上午登記立委初選。（圖／記者呂佳賢攝）

出身自屏東縣里港鄉的三連霸縣議員陳明達今天領表登記，投入屏北立委初選，他表示，自己已擔任2屆鄉民代表、3屆縣議員，希望鍾佳濱爭取不分區立委，讓屏東多1席立委席次。此外，無黨籍立委蘇震清系統的農水署屏東管理處長黃信茗也有意參選該選區立委初選，目前尚未登記。

陳明達還特別透過臉書解釋「誠信條款」並無強制力，解釋自己已當了兩屆代表、第三屆議員才決定擴大服務，爭取參選立委，這就像許多現任立委在任內爭取轉換跑道、參選地方首長一樣，都是屬正當性的擴大服務。

▲鍾佳濱一早路口謝票 。（圖／鍾佳濱服務處提供）

▲民進黨立委鍾佳濱曾角逐縣長初選失利，現恐面臨同黨縣議員挑戰。（資料照／鍾佳濱服務處提供）

▲▼屏東縣議員陳明達。（圖／翻攝自Facebook／陳明達）

▲屏東縣議員陳明達今天已登記立委初選。（圖／翻攝自Facebook／陳明達）

除此之外，全台還有多位民進黨立委，恐面臨現任縣市議員挑戰，包括嘉義市英系立委王美惠面對同黨市議員黃露慧競爭，兩人均將在明天前往市黨部登記參選，前市議員凌子楚亦已領表；台東縣英系立委劉櫂豪預計周三登記，同黨縣議員黃治維今已領表，另還有前立委賴坤成有意爭取提名；而嘉義縣英系立委蔡易餘也傳出可能將面臨「黃家班」縣議員黃嫈珺挑戰。

民進黨中執會本月初通過「誠信條款」，賴清德當時表示，鑒於現任議員於甫當選之際，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，因此，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委之選區除外。民進黨發言人張志豪今重申，中執會通過誠信條款，是原則性的宣示，大選提名策略小組會作為協調時的參考。

▲▼行政院長蘇貞昌施政報告並備質詢 王美惠防災頭套。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王美惠曾在總質詢時戴上「防災頭套」，關切防災議題。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲劉櫂豪要求行政院重視區域均衡，解決台東國有土地問題。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲民進黨立委劉櫂豪將面臨同黨縣議員與前立委挑戰。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

▲▼ 情人節送愛到據點 蔡易餘立委攜手會計師公會捐贈白米！ 。（圖／蔡易餘辦公室提供）

▲地方盛傳，民進黨立委蔡易餘（中）可能遭遇同黨縣議員挑戰。（資料照／蔡易餘辦公室提供）

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