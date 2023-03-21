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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜備戰選總統！　下月起有大動作

侯市府規劃政績宣傳，未來也將邀台北市長蔣萬安等人出席，形同「侯友宜畢業展」。（翻攝侯友宜臉書）

▲侯市府規劃政績宣傳，未來也將邀台北市長蔣萬安等人出席，形同「侯友宜畢業展」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，新北市長侯友宜陣營積極備戰兩岸關係的必考題，就是在預先為投入總統大選布局暖身；而侯近日對國民黨選舉策略委員會名單提出「反黑金」的訴求，罕見地對黨務發表看法，也是在替參選準備，且新北市府已著手整理侯的市政成績單，要在4月開始陸續辦理各項活動，藉此向市民及外界發表執政成果，形同「侯友宜的畢業展」，這也是他參選的起手式之一。

不僅如此，4月中旬起，侯也不再將議題及行程限縮在新北，將進入總統大選備戰狀態，串聯藍營執政的北北基桃4縣市，透過簽署合作備忘錄等方式，共享市政資源，以展現他的治理能力，同時也可淡化「落跑」的罵名。

新北市府預計4月16日舉辦2023新北市鐵道馬拉松接力賽，賽事精神寫道：「若想跑得快，就一個人跑；若想跑得遠，就一群人跑。」這番話似乎也暗示侯接下來競選總統的方案，會以「打團體戰」出場，且他也已邀請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，以及基隆市長謝國樑共同參加馬拉松接力賽，形同為他的總統大選正式起跑。

被外界點名接棒侯友宜新北市長之位的副市長劉和然（圖），近日已開始勤走地方。（新北市政府提供）

▲被外界點名接棒侯友宜新北市長之位的副市長劉和然（圖），近日已開始勤走地方。

另一方面，侯營屬意的接班人馬、新北市副市長劉和然，近日也頻繁出席市政行程。藍營地方人士透露，近期一場坪林宴請地方人士的非公開活動，共席開40桌，就驚見劉和然到場並逐桌致意，當場被力拱說：「侯友宜的接班人來了。」不過，該人士也坦言，劉的親和力雖然夠，但如何順利接班，仍是未來必須強化的重點。

「只差出場的時機點還沒決定。」知情人士告訴本刊，侯營對侯友宜宣布參選總統的時間點始終沒定案，原先設定6月15日新北市議會質詢結束後，侯才會有較大的競選動作，但因南投立委補選藍營吞敗，黨內焦慮感倍增，加上黨中央鬧出選策會之亂，意外讓立委傅崐萁逼侯出面承擔，在黨內外高度關注下，迫使侯營重新思考表態時機，不排除提前至5、6月就宣布參選。

該人士說，侯營深知對照民進黨已確定總統人選為賴清德的情勢下，若侯友宜再不有明確動作，民調及聲勢恐怕會直直落，且國民黨再如此內亂下去，「總教練（朱立倫）勢必會上場代打，這也是朱至今不願說絕對不選的原因，朱當然覺得他還是有機會！」

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